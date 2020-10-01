Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği
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Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği

01.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:49
Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ziraat teknikeri Zafer Çiçek (36), 1000 dönüm alanda yılda 400 ton domates ile 150 ton biber yetiştiriyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ziraat teknikeri Zafer Çiçek (36), 1000 dönüm alanda yılda 400 ton domates ile 150 ton biber yetiştiriyor. Mevsimlik 150 kişi çalıştıran Çiçek, domates ve biberleri, Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderiyor.

Erciş merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Zortul Mahallesi'nde yaşayan, 4 çocuk babası Zafer Çiçek, ziraat teknikerliği bölümünü bitirdikten sonra tarımla geçimini sağlamaya başladı. 12 yıldır teorik bilgilerini pratiğe dönüştüren Çiçek, 1000 dönümlük arazisinde, çeşitli tarım ürünlerinin yanı sıra domates ve biber yetiştiriciliği yapıyor. Çiçek, yılda yaklaşık 400 ton domates, 150 ton da biber yetiştirerek, hem ailesini geçindiriyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Çiçek, mevsimlik olarak da 150 kişi çalıştırıyor.

Domates ve biberlerini çevre ilerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderdiğini anlatan Zafer Çiçek, yaptığı işten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada yetiştirdiğimiz ürünleri Antalya, Amasya, Tokat, Mardin, Kars ve birçok ile gönderiyoruz. Yıllık 400 ton domates, 150 ton biber üretiyoruz. Bu yıl biber fiyatları sebze hallerinde 4 TL'yi bulurken, domates fiyatları ise inişli çıkışlı olmak üzere 1,5 TL'yi buldu. Biz bu bölgede Erciş, Ahlat ve Adilcevaz olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nin nerdeyse yüzde 90 ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği
Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği
Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği
Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği
Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği
Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği
Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği
Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği
Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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