Ziraat Odası'ndan Gümrük Vergisi İndirimine Tepki

BALIKESİR Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, yürürlüğe giren bir kararname ile, canlı hayvan, karkas et ve hububat ürünlerinde ithalat ve gümrük vergisinin düşürülmesinin, Türk çiftçisine büyük darbe vuracağını öne sürdü.



Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, Hasan Baba Çarşısı'ndaki oda binasında düzenlediği basın toplantısında, canlı hayvan, karkas et, buğday, arpa gibi hububat ürünlerinde, ithalat ve gümrük vergilerinin hasat döneminde düşürülmesinin üreticiyi perişan ettiğini savundu. Seçimlerden önce Başbakan Binali Yıldırım'ın, mazot, tohum ve gübrede çiftçiye destek verileceğini söylemesine rağmen verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten Sözat, "Tam hasat zamanına girdik, bir baktık ki Bakanlar Kurulu kararnamesi yayınlandı. Karkas et ve canlı hayvan ithalatında, hububatta ithalat ve gümrük vergileri aşağıya çekilmiş. Tam hasat zamanında böyle bir kararnamenin yayınlanmasının çiftçiye büyük bir darbe vuracağı çok açık" diye konuştu.



Hububatın tam hasat edildiği bir zamanda sıfır gümrükle yurt dışından ithalata izin verilmesinin ne ülkeye ne de üreticiye fayda sağlamayacağını iddia eden Sözat, "93-95 kuruş arasında seyreden buğday alım fiyatı hemen 83 kuruşa düştü. Çoğu fabrika ekmeklik buğdayı, yemlik fiyatına 75 kuruşa almaya başlamış. Çiftçinin emeğini böyle lüzumsuz yanlış bir politika ile sömürmenin, ithalatta vergiyi düşürerek, çiftçimizi mağdur etmenin sadece üreticiye olan zararını değil ülkemize olan zararını da düşünmeliyiz. Bunun hem sosyal hem de ekonomik boyutu var" dedi.



'NEDEN YABANCI ÜLKENİN ÇİFTÇİSİNE PARA VERİYORSUN?'



Sami Sözat, Türkiye'nin tarımda dünyanın kendi kendine yeten ülkelerinden biri iken, yanlış tarım politikaları nedeniyle, 100'den fazla ülkeden tarım ürünü ithal etmeye başladığını ifade etti. Sözat, "Türk çiftçisinin üreteceği ürünlerin ithal edilmesi bizi üzüyor. Son 10 senede yağ ithalatına 35-40 milyar dolar, buğdaya ise 18-20 milyar dolar harcanmış. Neden yabancı ülkenin çiftçisine veriyorsun bu parayı? Benim çiftçime ver, buğdaya, yağa boğsun ülkeyi. Pamuk yanlış politikalar yüzünden ekilemez hale gedi. Üretici, ette, sütte kazanamadı, hiç olmazsa toprakta kazanalım dedik, yanlış politikalar yüzünden toprak kayıpları başladı. Gümrük vergilerindeki düşüşten dolayı 29 lira olan karkas dana eti fiyatı, 26-27 liraya düştü. 81 ilin 62'sinde toprak kaybı var. Ekim alanları daralıyor. Son 8 yılda ekilmeyen arazi miktarı 4 milyon hektara ulaştı" dedi.



Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) gerçek maliyet esasına dayalı bir fiyat tespiti yapmasını öneren Başkan Sözat, "TMO devreye girsin üreticiyi, tüccarın eline bırakmasın. Çiftçinin yüzü güler mi bu yıl derken çiftçi yine tokatı yedi, arkasından da yumruklar gelecek diye korkuyoruz. Borçlar ödenmeyince icralar başlayacak. Desteklemeler artmalı çiftçinin mağduriyeti giderilmeli. Biz Katar değiliz 80 milyonluk ülkeyiz o yüzden yurt dışına gidecek olan 1 kuruşluk dövizi bile hesap etmek durumundayız" diye konuştu.



