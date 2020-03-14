Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, bankacıları ziyaret etti
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Devlet Su İşleri, Gürün, Sivas, Güncel

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, bankacıları ziyaret etti

Ziraat Odaları Sivas İl Koordinasyon Kurulu, çiftçilerin sorunlarını görüşmek üzere çeşitli bankaların yetkililerini ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

14.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:28
Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, bankacıları ziyaret etti

Ziraat Odaları Sivas İl Koordinasyon Kurulu, çiftçilerin sorunlarını görüşmek üzere çeşitli bankaların yetkililerini ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe başkanlığında toplanan kurul, ilk olarak Ziraat Bankası Sivas Bölge Başkanı Dr. Murat Serdar Bulut'u, ardından da İş Bankası Sivas Şube Müdürü Yılmaz Yüksel'i makamlarında ziyaret etti.

Son olarak DSİ Sivas Bölge Müdürü İsmail Kaya'yı ziyaret eden heyet, çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Ziyaretler hakkında açıklama yapan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Çiftçilerimizin bizlere aktardığı sorunları önceliklerine göre ilgili kurumları ziyaret etmekteyiz. Bu kapsamda çiftçilerimizin tarımsal kredilerde yaşadıkları mağduriyetleri, bankalarda karşılaştıkları sorunları dile getirmek üzere banka yöneticilerimizle görüştük." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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