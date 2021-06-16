Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu

Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir ziraat mühendisi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir ziraat mühendisi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Cumhuriyet Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak çalışan 46 yaşındaki Elvan Dönmez, 15 Haziran günü hastanede randevusu olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin aldı. Dönmez, bugün iş yerine gitmeyince arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Dönmez'e telefondan ulaşamayan bir grup arkadaşı evine giderek kapıyı çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine durumu güvenlik güçlerine bildiren arkadaşları, güvenlik güçlerinin kapıyı açmasıyla şok oldu. Elvan Dönmez'in cansız bedeniyle karşılaşan güvenlik güçleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dönmez'in saatler önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dönmez'in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak Elvan Dönmez'in Konya nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenildi. Dönmez'in cenazesi Konya'dan gelecek ailesine teslim edilecek. - ANTALYA

Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu
Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu
Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu
Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balkonda halı çırpan kadın beton zemine düşerek feci şekilde can verdi
Balkonda halı çırpan kadın beton zemine düşerek feci şekilde can verdi
Çöp toplayarak KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç, bahis sitesine 40 bin lirasını kaptırdı: Kafamı duvarlara, taşlara vuruyorum
Çöp toplayarak KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç, bahis sitesine 40 bin lirasını kaptırdı: Kafamı duvarlara, taşlara vuruyorum
15 yıllık polis memuru, Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti
15 yıllık polis memuru, Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 16:21:16. #1.16#

title