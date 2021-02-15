Ziraat Bankası mobil oturum zaman aşımı nedir? Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası mobil uygulama neden çalışmıyor?
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Ziraat Bankası mobil oturum zaman aşımı nedir? Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası mobil uygulama neden çalışmıyor?

15.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:34
Ziraat Bankası mobil oturum zaman aşımı nedir? Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası mobil uygulama neden çalışmıyor?

Bugün Ziraat bankası mobil uygulamayı kullananlar erişim sağlayamadı. Ziraat Bankası mobil oturum zaman aşımı nedir? Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası mobil uygulama neden çalışmıyor? Ziraat bankası mobil! Ziraat Bankası erişim!

Ziraat Bankası mobil oturum zaman aşımı nedir? Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası mobil uygulama neden çalışmıyor? Ziraat Bankası mobil bankacılık!

ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Ziraat Mobil üzerinden bankacılık işlemlerini yapmak isteyen kişiler müşteri numarası ve şifresi bilgilerini girdikten sonra Ziraat Mobil Ağ Bağlantısı Kesildi hatası ile karşılaştılar. Ağ bağlantısı hatası vermesi nedeni ile pek çok kişi öncelikle sorunun kendi internet bağlantısı ile alakalı olduğunu düşündü ancak, birçok kişinin sosyal medyada aynı hatayı aldığını duyurması ile genel bir bağlantı sorunu olduğu ortaya çıktı.

ZİRAAT BANKASI MOBİL UYGULAMASI NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Bugün AÖF kayıt yenileme sebebiyle yoğunluk meydana geldi. AÖF kayıt yenilemek isteyenler erişim sağlayamadı. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 14:34:30. #1.15#
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