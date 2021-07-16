Ziraat Bankası ATM çalışıyor mu? 16 Temmuz Ziraat ATM açık mı, para çekimi ve para gönderme var mı?

16 Temmuz Cuma Ziraat Bankası mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Erişim probleminin ardından vatandaşlar Ziraat Bankası ATM'ler açık mı, çalışıyor mu merak etti. Peki, Ziraat Bankası ATM para gönderme var mı? Ziraat Bankası ATM para çekme var mı? ATM'lerden para gönderiliyor mu? Son dakika haberleri sizlerle...

Ziraat Bankası mobil uygulamasının açılmamasının ardından vatandaşlar Ziraat Bankası ATM'den para çekilir mi? Ziraat ATM'den para gönderilir mi? merak etti. Twitter'da kullanıcılar Ziraat Bankası mobil uygulamasının açılmadığı yönünde yorumlar yapıyor. Peki, Ziraat Bankası ATM çalışıyor mu? 16 Temmuz Ziraat ATM açık mı, para çekimi ve para gönderme var mı?

ZİRAAT BANKASI SORUN MU YAŞANIYOR?

Ziraat mobil uygulamasına erişim sağlanamazken, bazı Ziraat ATM'lerinde de işlem yapılamadığı öğrenildi. Ziraat Bankası müşterileri, internet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşmak için giriş yaptığında işlem banka tarafından reddedildi. Bazı müşteriler, "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı alırken bazı müşteriler ise "İnternet bağlantınızda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen internet bağlantınızı kontrol ettikten sonra tekrar deneyiniz" bildirimi aldı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2 gün önce de mobil uygulamada sorun yaşanmıştı. Bugün de aynısı oldu. Fakat 2 gündür Ziraat Bankası resmi hesaplarından bir açıklama, duyuru paylaşılmadı.

GÜNCELLEME : RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterilerimiz,

Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz.

Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

ZİRAAT BANKASI ATM'LER AÇIK MI? ATM ÇALIŞIYOR MU?

2 gün önce Ziraat Bankası'nda öğleden sonra yaşanan sistem arızası nedeniyle; mobil şube, internet şube ve ATM'ler devre dışı kalmıştı. Ardından kısa süre içinde sorun çözülürken, konu sosyal medyada da gündem olmuştu.

Bugün yani 16 Temmuz Cuma günü de sabah saatlerinde mobil uygulamaya erişim problemi yaşandı. 2 gün önceki sistem sorunu ile aynı sorun olduğu söyleniyor. Bundan dolayı Ziraat ATM'ler kısa süre devre dışı kalabilir.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Ziraat Bankası Twitter hesabından resmi açıklama geldi: