Ziraat Bankası ATM çalışıyor mu? 16 Temmuz Ziraat ATM açık mı, para çekimi ve para gönderme var mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ziraat Bankası ATM çalışıyor mu? 16 Temmuz Ziraat ATM açık mı, para çekimi ve para gönderme var mı?

Ziraat Bankası ATM çalışıyor mu? 16 Temmuz Ziraat ATM açık mı, para çekimi ve para gönderme var mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

16 Temmuz Cuma Ziraat Bankası mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Erişim probleminin ardından vatandaşlar Ziraat Bankası ATM'ler açık mı, çalışıyor mu merak etti. Peki, Ziraat Bankası ATM para gönderme var mı? Ziraat Bankası ATM para çekme var mı? ATM'lerden para gönderiliyor mu? Son dakika haberleri sizlerle...

Ziraat Bankası mobil uygulamasının açılmamasının ardından vatandaşlar Ziraat Bankası ATM'den para çekilir mi? Ziraat ATM'den para gönderilir mi? merak etti. Twitter'da kullanıcılar Ziraat Bankası mobil uygulamasının açılmadığı yönünde yorumlar yapıyor. Peki, Ziraat Bankası ATM çalışıyor mu? 16 Temmuz Ziraat ATM açık mı, para çekimi ve para gönderme var mı?

ZİRAAT BANKASI SORUN MU YAŞANIYOR?

Ziraat mobil uygulamasına erişim sağlanamazken, bazı Ziraat ATM'lerinde de işlem yapılamadığı öğrenildi. Ziraat Bankası müşterileri, internet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşmak için giriş yaptığında işlem banka tarafından reddedildi. Bazı müşteriler, "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı alırken bazı müşteriler ise "İnternet bağlantınızda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen internet bağlantınızı kontrol ettikten sonra tekrar deneyiniz" bildirimi aldı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2 gün önce de mobil uygulamada sorun yaşanmıştı. Bugün de aynısı oldu. Fakat 2 gündür Ziraat Bankası resmi hesaplarından bir açıklama, duyuru paylaşılmadı.

GÜNCELLEME : RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterilerimiz,

Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz.

Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

ZİRAAT BANKASI ATM'LER AÇIK MI? ATM ÇALIŞIYOR MU?

2 gün önce Ziraat Bankası'nda öğleden sonra yaşanan sistem arızası nedeniyle; mobil şube, internet şube ve ATM'ler devre dışı kalmıştı. Ardından kısa süre içinde sorun çözülürken, konu sosyal medyada da gündem olmuştu.

Bugün yani 16 Temmuz Cuma günü de sabah saatlerinde mobil uygulamaya erişim problemi yaşandı. 2 gün önceki sistem sorunu ile aynı sorun olduğu söyleniyor. Bundan dolayı Ziraat ATM'ler kısa süre devre dışı kalabilir.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Ziraat Bankası Twitter hesabından resmi açıklama geldi:

Ziraat Bankası ATM çalışıyor mu? 16 Temmuz Ziraat ATM açık mı, para çekimi ve para gönderme var mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Düm Tek Tek Kadir Doğulu Aslıhan Karalar
Spor Balotelli Erol Bulut Mesut Özil Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ziraat Bankası ATM çalışıyor mu? 16 Temmuz Ziraat ATM açık mı, para çekimi ve para gönderme var mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:21:33. #1.16#

title