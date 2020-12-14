Zindaşti kimdir? Naci Şerif Zindaşti öldü mü? Zindaşti nerede?
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Zindaşti kimdir? Naci Şerif Zindaşti öldü mü? Zindaşti nerede?

14.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:49
Zindaşti kimdir? Naci Şerif Zindaşti öldü mü? Zindaşti nerede?

İran istihbaratına çalışan Zindaşti ile irtibata geçen MİT'in açıklamaları sonrası Zindaşti kimdir? Naci Şerifi Zindaşti kaç yaşında, nereli? gibi sorular merak konusu oldu.

MİT, İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına ağır darbe indirdi. İran'ın İstanbul'da bir rejim muhalifini kaçırdığı tespit edilirken, soruşturma da derinleştirildi. İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı. Bu gelişmenin ardından Zindaşti kimdir, kaç yaşında, nereli sorusu gündem oldu. Naci Şerifi Zindaşti kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Zindaşti ilk olarak "Ergenekon" davalarıyla kamuoyunda tanınmıştı.

ZİNDAŞTİ KİMDİR?

FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari savcı Zekeriya Öz, Zindaşti'yi Ergenekon Davası'nda 'terazi' kod adıyla gizli tanık yapmıştı. Zindaşti'nin ifadeleriyle balyoz ve Hrant Dink davalarının hakimleri görevden alındı.

Öte yandan, uyuşturucu baronu Zindaşti'nin FETÖ tutuklusu ABD başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz ile görüştüğü de tespit edildi.

Zindaşti kimdir? Naci Şerif Zindaşti öldü mü? Zindaşti nerede?

6 Nisan 2018'de düzenlenen operasyonla zindaşti ve adamları yakalandı. Biri başkomiser iki polis ile Zindaşti tutuklandı.

Daha sonra, avukatının itirazı üzerine zindaşti serbest bırakıldı. Başsavcılık itiraz etti, tutuklama kararı çıkarıldı. Ancak Naci Şerif Zindaşti kayıplara karıştı.

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