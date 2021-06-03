Zincir marketler kaça kadar açık? Zincir marketler saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları

Zincir marketlerin çalışma saatleri 1 Haziran İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Peki, zincir marketler kaça kadar açık? Zincir marketler saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları

Yayınlanan genelgeye göre; Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ZİNCİR MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu günlerde marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında açık olması bekleniyor.

Tam gu¨n sokagˆa c¸ıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar gu¨nlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemis¸c¸i ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet go¨sterebilecek, vatandas¸larımız zorunlu ihtiyac¸larının kars¸ılanması ile sınırlı olmak ve arac¸ kullanmamak s¸artıyla (engelli vatandas¸larımız haric¸) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemis¸c¸i ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Sokagˆa c¸ıkma kısıtlaması uygulanan su¨re ve gu¨nlerde ekmek u¨retiminin yapıldıgˆı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı is¸ yerleri ile bu is¸ yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satıs¸ı ic¸in) ac¸ık olacaktır. Vatandas¸larımız ekmek ve unlu mamul ihtiyac¸larının kars¸ılanması ile sınırlı olmak ve arac¸ kullanmamak s¸artıyla (engelli vatandas¸larımız haric¸) ikametlerine yu¨ru¨me mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı is¸yerlerine ait ekmek dagˆıtım arac¸larıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satıs¸ yapılmayacaktır.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Diğer günlerde ise marketler 20.00'a kadar açık bulunabilecek.

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.