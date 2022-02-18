Zilleri çalınan apartman sakinleri çareyi hırsızlara not bırakmakta buldu

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da iki hırsızlık şüphelisi apartman zillerine dadandı. Zilleri çalınan apartman sakinleri ise hırsızlara, "Seni kameraya aldık. İkinizi de karakola şikayet ettik. Sakın dokunma" yazılı not bıraktı. Şüphelilerin kapı zillerini sökerek uzaklaşması apartmanda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık, Bayrampaşa'da geçen pazartesi saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi, Fatih Caddesi'nde gözlerine kestirdikleri apartmanın kapı zilini sökerek uzaklaştı. Sabah kalktıklarında kapı zillerinin yerinde olmadığını gören bina sakinleri durumu polise haber verdi. Apartmanı sakinleri, çalınan kapı zillerinin yerine yenisini taktırıp, yanına "Seni kameraya aldık. İkinizi de karakola şikayet ettik. Sakın dokunma" yazılı not bıraktı. Aynı mahallede 4 apartmanın da zillerinin çalındığı öğrenildi.

"BEN BUNU YARIM SAATTE SÖKEMEM ADAM 3 SANİYEDE ALIP GİDİYOR"

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İki şüphelinin, kapı zillerini çalması apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iki şüphelinin rahat tavırları dikkat çekiyor. Gözlerine kestirdikleri kameralı kapı zillerini bir kişi elleriyle zorlayarak sökerken diğeri de gözcülük yapıyor.