Zilhicce ayı orucu hangi günler tutulur? Zilhicce ilk 10 gününün orucu ve fazileti nedir? İlk 9 gün orucu ve hadisi şerif!
Zilhicce ayının ilk 9 günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir. Alimler tarafından tavsiye edilmektedir. Peki, Zilhicce ayı ilk 10 günü ne zaman? İlk 9 günü hangi günler oruç tutuluyor? Zilhicce ayı orucu tutmanın sevapları ve faziletleri nelerdir? Zilhicce ayının oruçları nedir? İşte detaylar...
Zilhicce ayı ilk 9 gün orucu nedir? Zilhicce ayının 10. gününde oruç tutulur mu? Zilhicce ayının ilk 9 günü hangi güne tekabül ediyor? Zilhicce'nin ilk 9 günü oruçları ne zamana denk geliyor? Zilhicce'nin ilk 9 gün orucu hakkında hadisi şerifler nelerdir?
ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?
Zilhicce ayı 11 Temmuz Pazar 2021 günü başladı. Yani Zilhicce ayının 1. günü 11 Temmuz Pazar günü idi. Bugün yani 12 Temmuz Pazartesi günü ise Zilhicce ayının 2. günüdür. Zilhicce ayının 1. gecesi ise 10 Temmuz Cumartesi gününü 11 Temmuz Pazar gününe bağlayan geceydi.
ZİLHİCCE AYININ İLK 9 GÜN ORUCU
Cabir (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Zülhicce'nin 10 gününü oruçla geçirene Allah-u Te'ala her bir gün karşılığında bir sene oruç yazar."
(Kaynak : Ali el-Müttaki, Kenzül-ummal - İbnü Adiyy, el-Kamil)
NOT = Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı 1. gününe denk geliyor. Bu yüzden Zilhicce'nin 10. günü oruç tutulması tavsiye edilmemiştir.
Buna göre Zilhicce ayının ilk 9 gününü oruçlu geçirmek oldukça sevaptır.
ZİLHİCCE AYI ORUCU FAZİLETİ NEDİR?
Zilhicce ayının ilk on gününde oruç tutan kimseye Allah (c.c.) 10 nimet verir. Bunlar aşağıdaki gibidir:
- - Ömrüne bereket verir.
- - Malını artırır.
- - Ailesini korur.
- - Günahlarını af eder.
- - Sevaplarını kat kat eder.
- - Canını son nefeste kolay verir.
- - Kabrini aydınlatır.
- - Terazisi ağır gelir.
- - Cehenneme atılmaktan kurtulur.
- - Cennetteki dereceleri yükselir.
Rabbim sevdiği kullarına tabi olmayı bizlere nasip eylesin.
Zilhicce Ayının ilk 9 Günü Hangi Günlerdir?
- 11 Temmuz : Zilhicce ayının 1. günü (Zilhicce ayının ilk günü)
- 12 Temmuz : Zilhicce ayının 2. günü
- 13 Temmuz : Zilhicce ayının 3. günü
- 14 Temmuz : Zilhicce ayının 4. günü
- 15 Temmuz : Zilhicce ayının 5. günü
- 16 Temmuz : Zilhicce ayının 6. günü
- 17 Temmuz : Zilhicce ayının 7. günü
- 18 Temmuz : Zilhicce ayının 8. günü
- 19 Temmuz : Zilhicce ayının 9. günü
- 20 Temmuz : Zilhicce ayının 10. günü (Kurban Bayramı 1. günü)