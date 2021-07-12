Zilhicce ayı orucu hangi günler tutulur? Zilhicce ilk 10 gününün orucu ve fazileti nedir? İlk 9 gün orucu ve hadisi şerif!

Zilhicce ayının ilk 9 günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir. Alimler tarafından tavsiye edilmektedir. Peki, Zilhicce ayı ilk 10 günü ne zaman? İlk 9 günü hangi günler oruç tutuluyor? Zilhicce ayı orucu tutmanın sevapları ve faziletleri nelerdir? Zilhicce ayının oruçları nedir? İşte detaylar...