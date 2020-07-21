Zilhicce ayı ne zaman? 2020 Zilhicce ayı takvimi - Zilhicce'nin önemi, oruç ve ibadetler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zilhicce ayı ne zaman? 2020 Zilhicce ayı takvimi - Zilhicce'nin önemi, oruç ve ibadetler

Haram aylardan birisi olan Zilhicce ayı Müslümanlar için çok önem taşımaktadır. Zilhicce ayı ne zaman başlayacak, önemi nedir, 30 günlük takvimi, Zilhicce ayında yapılacak ibadetler ve diğer konular hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Zilhicce ayı ne zaman? 2020 Zilhicce ayı takvimi - Zilhicce'nin önemi, oruç ve ibadetler
21.07.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:15

İslam dininde 4 haram ay vardır. Bunlar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Bu aylardan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları peş peşe gelmektedir. Recep ayı ise Şaban ayından önce gelen bir haram aydır. Peki Zilhicce ayı ne zaman gelecektir, önemi nedir şimdi detaylarını paylaşalım.

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 Zilhicce ayı 22 Temmuz Çarşamba günü başlayacaktır. Yani yarın itibariyle Zilhicce ayına giriş yapmış olacağız. 22 Temmuz Çarşamba günü Zilhicce'nin 1. günüdür. 21 Temmuz salıyı çarşambaya bağlayan gece Zilhicce ayının 1. gecesi olacaktır. Zilhicce ayı Hicri takvimin 12. ayıdır. Yani Zilhicce ayı ile Hicri takvim sona ermektedir. Zilhicce'nin sonunda Hicri yılbaşı olmaktadır.

ZİLHİCCE AYI 30 GÜNLÜK TAKVİMİ

1 Zilhicce : 22 Temmuz Çarşamba

2 Zilhicce : 23 Temmuz Perşembe

3 Zilhicce : 24 Temmuz Cuma

4 Zilhicce : 25 Temmuz Cumartesi

5 Zilhicce : 26 Temmuz Pazar

6 Zilhicce : 27 Temmuz Pazartesi

7 Zilhicce : 28 Temmuz Salı

8 Zilhicce : 29 Temmuz Çarşamba

9 Zilhicce : 30 Temmuz Perşembe (Arefe günü)

10 Zilhicce : 31 Temmuz Cuma (Kurban bayramı 1. günü)

11 Zilhicce : 1 Ağustos Cumartesi (Kurban bayramı 2. günü)

12 Zilhicce : 2 Ağustos Pazar (Kurban bayramı 3. günü)

13 Zilhicce : 3 Ağustos Pazartesi (Kurban bayramı 4. günü)

15 Zilhicce : 4 Ağustos Salı

16 Zilhicce : 5 Ağustos Çarşamba

17 Zilhicce : 6 Ağustos Perşembe

18 Zilhicce : 7 Ağustos Cuma

19 Zilhicce : 8 Ağustos Cumartesi

20 Zilhicce : 9 Ağustos Pazar

21 Zilhicce : 10 Ağustos Pazartesi

22 Zilhicce : 11 Ağustos Salı

23 Zilhicce : 12 Ağustos Çarşamba

24 Zilhicce : 13 Ağustos Perşembe

25 Zilhicce : 14 Ağustos Cuma

26 Zilhicce : 15 Ağustos Cumartesi

27 Zilhicce : 16 Ağustos Pazar

28 Zilhicce : 17 Ağustos Pazartesi

29 Zilhicce : 18 Ağustos Salı

30 Zilhicce : 19 Ağustos Çarşamba

1 Muharrem : 20 Ağustos Perşembe (Hicri Yılbaşı)

NOT: Bu takvim gün gün paylaşılmıştır. Fakat mesela 10 Zilhiccenin gecesi; 9 Zilhicceyi 10 Zilhicceye bağlayan gece yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece olmaktadır. Bu gece kurban bayramı gecesi oluyor. Dinimizde geceler önce geldiği için ona göre hesap yapmanızı tavsiye ederiz. Ama günleri yukarıda paylaştığımız gibi olacaktır.

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ NEDİR? ZİLHİCCE AYINDA NE OLDU?

Haram aylardan olan Zilhicce ayında Kurban Bayram'ı yer almaktadır. Zilhicce kelimesi sözlükte "hac ayı" anlamına gelmektedir. Bu bakımdan Müslümanlar açısından önemi çok büyüktür.

Zilhicce ayının 10. günü mübarek Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. Bu günde Müslümanlar Allah'u Te'ala rızası için kurban keserler. Kurban kesmek dinimizde çok büyük bir ibadettir. Allah'a en çok yaklaşılan ibadetlerden birisi Kurban kesmektir. Kurban kesmek vaciptir.

Zilhicce ayının bir diğer önemi Hicri takvimdeki son ay olmasıdır. Yani Zilhicce ayının sonunda Hicri yılbaşı olmaktadır. Zilhicce ayından sonra Muharrem ayı gelecektir. Aşure günü ise Muharrem ayındadır.

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Mübarek Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmak çok faziletlidir. Birçok alim ve allame tarafından bu günlerde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının ilk dokuz günü orucu ile igili birçok rivayet bulunmaktadır. Bu bakımdan oruç tutmak çok sevaptır. Kısacası bu 9 günü oruçlu geçirmek çok büyük bir müstehap sayılmaktadır.

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER

İlk dokuz gününde oruç tutmanın Efendimizce faziletli olduğu söylenen Zilhicce ayında yapabileceğiniz ibadetler aşağıdaki gibidir:

- Kaza namazı kılmak,

- Sadaka vermek,

- Bol bol Kur'ân-ı Kerim okumak

- Tesbih namazı kılmak,

- Cevşen-i kebir evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak

ZİLHİCCE'NİN İLK ON GÜNÜNDE YAPILACAK TESBİHATLAR

Zilhicce ayının birinden onuna kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevât-ı şerîfe: "Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

10 istiğfâr: "Estağfirullâhe'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayye'lKayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ innehû hüve't-Tevvâbü'r-Rahîm."

10 tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü'l-mülkü ve lehü'lhamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyü lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.

İlgili Haberler

Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü nedir? Aşure günü yapılacak ibadetler neler?
Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü nedir? Aşure günü yapılacak ibadetler neler?
Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 - 2021 eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 - 2021 eğitim öğretim takvimi
Epic Games Temmuz ayı ücretsiz oyunları! Epic Games 23 Temmuz haftasında hangi oyunlar ücretsiz?
Epic Games Temmuz ayı ücretsiz oyunları! Epic Games 23 Temmuz haftasında hangi oyunlar ücretsiz?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı 3. Sayfa
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Ekonomi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum 3. Sayfa
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı
Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Merve Boluğur Huysuz Virjin Murat Dalkılıç
Spor İrfan Buz Aziz Yıldırım Malcolm Thomas Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Plaka Kodu E-gameshow Plaka Kodları Pınar Gültekin
Şu an buradasınız: Zilhicce ayı ne zaman? 2020 Zilhicce ayı takvimi - Zilhicce'nin önemi, oruç ve ibadetler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 17:15:05. #1.14#
title