Zile'de Başsavcılık Şehitler ve Gaziler Derneğinin boya ve bakımını yaptırdı - Haberler
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Zile'de Başsavcılık Şehitler ve Gaziler Derneğinin boya ve bakımını yaptırdı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Zile'de Başsavcılık Şehitler ve Gaziler Derneğinin boya ve bakımını yaptırdı

Tokat'ın Zile ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şehitler ve Gaziler Derneğinin boya ve bakımı yapıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şehitler ve Gaziler Derneğinin boya ve bakımı yapıldı.

Zile Şehitler ve Gaziler Derneğinin önceden belirlenen bakım onarım ile boya ihtiyacı, Zile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Zile Ziraat Odası Başkanlığının iş birliğiyle giderildi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli bakım onarım ve boya işlerinde yer alarak, şehitlere ve gazilere minnettarlıklarını gösterdi.

Derneği ziyaret eden Zile Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, şehitlik ve gaziliğin Türk milletinin her ferdinin asırlar boyunca erişmeyi dilediği en yüce makam olduğunu vurguladı.

Şehitlik mertebesine yükselen ve gazilik onuruna erişenlere minnet ve şükran borçlu olduklarını belirten Amanvermez, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca şehadet ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyorum. Ayrıca Zile Şehitler ve Gaziler Derneği başkanımızın nezdinde ilçemizin tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Zile Şehitler Gaziler Derneği Başkanı Himmet Atakol da Zile Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü nezdinde Zile Cumhuriyet Başsavcılığına ve adalet camiasına teşekkür etti.

Ziyarete Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adnan Esmer, Zile Cumhuriyet Savcısı Ali Murat Eser ve Zile Denetimli Serbestlik Müdürü İbrahim Baysal ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.

Zile'de Başsavcılık Şehitler ve Gaziler Derneğinin boya ve bakımını yaptırdı

Zile'de Başsavcılık Şehitler ve Gaziler Derneğinin boya ve bakımını yaptırdı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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