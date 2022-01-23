GÜMÜŞHANE - Zigana Dağı'nda 13 yıl önceki çığda hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane- Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 13 yıl önce çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren 10 dağcı için anma programı düzenlendi.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyeleri, Zigana Dağı zirvesinden yürüyerek Çığ Şehitleri Anıtı'na geldi.

Burada düzenlenen törende, Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay ve dağcılar, anıt önünde saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

TEDAK Başkanı Aydın Atasoy, yaptığı konuşmada, 25 Ocak 2009'da meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 10 dağcıyı tek tek anarak, "Onların tek gayesi doğada güzel zaman geçirmekti. Ancak kışın yeni yağan karın altında ezilerek solan kardelenler gibi çığın altında bir bir soldular." dedi.

Çığ felaketi duyulur duyulmaz Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzurum'dan arama kurtarma ekiplerinin canhıraş çalıştıklarına işaret eden Atasoy, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızı çığdan kurtarmak için büyük gayret gösteren devlet büyüklerimiz, devletimizin bütün kurumlarına, Dağcılık Federasyonumuza, doğa sporları kulüplerine, arama kurtarma ekiplerine, Zigana Gümüşkayak Merkezi çalışanlarına ve bölge insanımıza tekrar çok çok teşekkür ederiz. 10 canımızı Zigana'da bıraktık. Evet, 13 yıl geçti ancak yaralarımız hiç kapanmadı. Hala sıcak, hala taze. Belki de hiç kapanmayacak. Elbette yakınlarını bu felakette kaybeden ailelerin acı ve üzüntüsünü anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalacaktır."

TEDAK Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Karaahmet de 13 yıl önce elim bir kazada kaybettikleri 10 arkadaşlarını anmak için bir araya geldiklerini kaydederek, "Ruhları şad olsun, Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009'da yürüyüşe çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsaoğlu, Dursun İnan ve Hüsniye Sarıbıyık hayatını kaybetmişti.