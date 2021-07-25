Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu

Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu Karaman'ın Ermenek ilçesinde sıcaktan bunalanlar soluğu doğal güzellikleriyle bilinen Zeyve Pazarı'nda alıyor Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğal güzelliğiyle insanların cazibe merkezi haline gelen ve 500 yıllık geçmişe sahip Zeyve Pazarı,...

Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde sıcaktan bunalanlar soluğu doğal güzellikleriyle bilinen Zeyve Pazarı'nda alıyor

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğal güzelliğiyle insanların cazibe merkezi haline gelen ve 500 yıllık geçmişe sahip Zeyve Pazarı, hafta sonları serinlemek isteyen binlerce kişinin uğrak mekanı haline geldi.

İlçeye bağlı İkizçınar ile Yaylapazarı köyleri arasında yer alan ve yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip olan Zeyve Pazarı Mesire alanı kaynak suyunun oluşturduğu dere üzerinde kurulu bulunuyor. Mersin'in Anamur ilçesine 80, Antalya'nın Alanya ilçesine ise 156 kilometre uzaklıkta olan Zeyve Pazarı şimdiden yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. Bu duruma en çok sevinenler ise köylüler oluyor. Köylüler kendi yetiştirdikleri organik ürünleri burada satarak ev bütçelerine katkı sağlıyor.

Yaylapazarı köyü muhtarı Emin Ünlü, "30 yıl öncesi burası su değirmenleri ile meşhurdu. İnsanların buraya gelip değirmende unlarını öğütüyordu. Buradaki yiyeceklerin hepsi doğal üretimdir. Mersin ve Antalya'nın buraya yakın olan ilçelerinden insanlar sıklıkça buraya geliyor. Hafta sonu burası insanlarla dolup taşıyor" dedi.

Zeyve Pazarında esnaflık yapan Ali Çekiç ise, "Burası çok serin bir yer. Özellikle akşamları burada ceketsiz oturamazsınız. Burada insanların ihtiyaç duyacağı her şey var. İnsanlar buraya yemek yemeye, gezmeye, alışveriş yapmaya geliyor. Hafta sonları buranın nüfusu 20 bini buluyor. Onun için kaynaşmanın, yardımlaşmanın, alışverişin olduğu bir yer" diye konuştu.

Zeyve Pazarı'nı gezmeye İstanbul'dan geldiğini söyleyen bir ziyaretçi ise, "Çok güzel bir yer burası. Torosların zirvesinde bulunan burası oldukça serin bir yer. Yeşili ve bitki örtüsü çok iyi. Sular akıyor, insanlar pazarlarını kuruyor, yemeklerini yiyorlar, çok keyifli bir yer. Çok beğendim. Bu kadar sıcak bir dönemde burası inanılmaz serin bir yer. Üçüncü günümüz her gün buraya geliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zekeriya Başar