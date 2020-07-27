Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağının faydalı olması için gerekli koşullar nelerdir?
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Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağının faydalı olması için gerekli koşullar nelerdir?

Zeytinyağı doğal, katkısız olması ile sağlığını düşünen çoğu kişinin tercihleri arasında. Zeytinyağı faydaları arasında saça parlaklık, ciltte oluşmuş akne ve egzamayı yok etme, kemikleri güçlendirme ve sindirimi düzenleme gibi faydalar bulunur.

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağının faydalı olması için gerekli koşullar nelerdir?
27.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:58

Zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Zeytinyağının sağlıklı olabilmesi için üretim aşamasında doğru yöntemler kullanılmalıdır. Soğuk sıkım olması zeytinyağının doğallığının bozulmaması için oldukça önemlidir. Saklama koşulları gibi faktörler zeytinyağının sağladığı faydalar için oldukça önemlidir.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Karaciğeri Temizler

Vücuda giren toksinleri temizlemede en etkili yöntem zeytinyağı tüketmektir.

Sindirimi Düzenler

Aç karnına içilen zeytinyağı, bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Metabolizmayı Hızlandırır

Bağırsak hareketlerini düzene sokarak, kabızlığın çözülmesine yardımcı olur. Diyet listelerinde zeytinyağı baş sırada yer almaktadır.

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağının faydalı olması için gerekli koşullar nelerdir?

Kemikleri Güçlendirir

Zeytinyağının içerisinde yüksek miktarda kalsiyum bulunur. İçinde bulunan mineral ve kalsiyum kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur.

Stresi Azaltır

Yorucu geçen günün sonunda az miktarda tüketeceğiniz zeytinyağı, enerji verecek, size canlılık katacaktır. Üzerine istediğiniz baharatları ekleyip bu keyfi lezzetli hale dönüştürebilirsiniz.

Cilde ve saça faydası

Saçın ve cildin daha canlı gözükmesini sağlayacaktır.

Zeytinyağının beyne ve sinir sistemine faydası nedir?

Zeytinyağı, beyindeki oksidatif stresini azaltan doğal bir kimyasal olan polifenoller içerir. Böylece günlük içeceğiniz yarım çay bardağı zeytinyağı, hafızanızı % 25'e varan oranda geliştirmeye yardımcı olur.

Zeytinyağının mideye ve sindirim sistemine faydası nedir?

Hazmı en kolay ürün olan zeytinyağı, sabah aç karnına içildiğinde mide asidini düzenleyerek oluşmuş mide rahatsızlıklarına ve bununla beraber sindirim sistemine faydalıdır.

Zeytinyağı tüketimi kansere faydası var mı?

Vücuttaki kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen zeytinyağı, özellikle kalın bağırsak kanserine karşı sizi korur.

Zeytinyağı kolesterolü düşürür mü?

Yaklaşık 40 antioksidan kimyasal bakımından zengin olan zeytinyağı, kolesterol seviyesini arttırır ve yan etkilerini yok eder.

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağının faydalı olması için gerekli koşullar nelerdir?

ZEYTİNYAĞI ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Piyasada çok sayıda zeytinyağı çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşit içinde sağlığımıza en faydalı, en doğru zeytinyağını seçmeliyiz. Bu seçimde sizlere yardımcı olacak birkaç ipucu vereceğiz.

İKLİM KOŞULLARI

Zeytinyağı üreticilerin ilk dikkat etmesi gereken nokta iklim koşullarının zeytinyağı yetiştirmek için uygun olup olmadığıdır. Zeytin ağacı, siyah ve yeşil olmak üzere iki türü de gövdesinde yetiştiren, işlemden sonra tüketilebilecek bir türdür. Zeytinin tadı üstünde önemli etkendir. İstenilen olgunluğa ulaşması için sıcak iklim koşulları olması gerekmektedir. Akdeniz ve çevresinde, kışları -7 dereceyi geçmeyecek bölgelerde yetiştirilir. Yetiştiği bölgenin sıcaklığı, toprak yapısı, sıcaklığı, oluşan rüzgar, bitki örtüsü iklim koşulları kadar zeytinyağının tadı için önemlidir.

ERKEN HASAT DÖNEMİ

Erken hasat dönemi zeytinyağı üretiminde önemli noktalardan biridir. Zeytinin en kaliteli hali erken hasat döneminde elde edilir. Ekim- Kasım ayı ile birlikte, olgunlaşmamış, yeşil renkteki, asidik oranı düşük zeytinler, daha kalite ve lezzetli zeytinyağlar için en doğru zamandır. Tadı, aroması ve taze kokusu ile muhteşem zeytinyağları fark edeceksiniz.

SAKLAMA KOŞULLARI VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Doğru paketlenmemiş ürün, diğer koşullara dikkat edilse bile hiçbir işe yaramaz.Sağlıklı bir şekilde hazırlanmış zeytinyağı bile doğru ambalaj ile paketlenmediği zaman, sağlıksız bir hal alır.Satışa sunulan zeytinyağları, alıcıya doğru şekilde ılaşmalı, hasarlı ürünler kişilerin sağlığını tehdit etmektedir.Zeytinyağı alırken pet şişelerde muhafaza edilirse bir daha düşünün. Pet şişelerin tekrar kullanımlı olması, vücuttaki zararlı bileşenleri harekete geçirerek, sağlığınızı tehdit etmektedir.

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