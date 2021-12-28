ZEYTİNYAĞI OKURYAZARLIĞI VE ZEYTİNYAĞI TADIM EĞİTİMİ PROJESİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

EĞİTİMLER 5 OCAK'TA BAŞLIYOR

Antakya Belediyesi, Ziraat Odası ve Mustafa Kemal Üniversitesi işbirlikleri ile gerçekleştirilecek olan Zeytinyağı Okuryazarlığı ve Zeytinyağı Tadım Eğitimi projesi için imzalar atıldı.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın ev sahipliğinde Antakya Gastronomi Akademisi'nde düzenlenen protokol imza törenine AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Kadın Kolları İl Başkanı Zehra Eren, Mustafa Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Seher Mısırlıoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Alkaya, İlçe Başkanı Emrullah Gülen, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Dilşat Konuşkan, basın mensupları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz programda yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi; "Öncelikle belirtmek istiyorum ki ilimizin Zeytin diyarı aslen Altınözü'dür. Biz Altınözü Belediye Başkanımız Sayın Rıfat Sarı'yı da bu projede işbirlikçimiz olarak dahil edeceğiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Antakya Belediyesi olarak Zeytin cenneti şehrimizde Zeytinyağı üretimi konusunda daha çok bilinçlenmek amacıyla, zeytinyağı kalitesini yalnızca asit değerinin değil, toprağından dalına, taneden soframıza gelene kadar tüm süreçlerin etkilediğini anlayacağımız bir eğitim süreci başlatacağız.

Bu kapsamda gerek üreticilerimizin gerekse merakı ve ilgisi olan hemşerilerimizin Zeytinyağı Okuryazarlığı ve Zeytinyağı Tadımı konusunda uzmanlaşmasını hedefliyoruz.

Bu projede bizleri destekleyen Ziraat Odası Başkanımız Sayın Mehmet Muzaffer Okay'a, Mustafa Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Sayın Ömer Eren'e ve değerli eğitimcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. "

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay ise konuşmasında; " Hatay öncelikli olarak tarım ile gündeme gelmesi gereken bir ilimizdir. Tabi tarım zor bir süreçten geçiyor. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Bugün toplanmamıza vesile olan konu Zeytinyağı Eğitimi projesi bize geldiği zaman çok mutlu olduk. Zaten İzzettin Başkanımız tarım kökenli olduğu için bu yönde yapılacak her işe bizden daha fazla destek veriyor. Kendisine buradan tüm çiftçilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hatay'da zeytin ve zeytinyağı ön planda. Çiftçilerimiz tüm şartlara rağmen günümüz şartlarında zeytin, zeytinyağı üretim ve fiyatlarından mutlular. İnşallah böyle devam eder. Bu eğitimin çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızın katılımları ile devamlılığı olacağına inanıyor hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Projede eğitimi verecek olan Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Dilşat Konuşkan, Hatay'ın Zeytinyağı üretiminde Türkiye genelinde en büyük orana sahip olduğunu vurguladığı konuşmasında, bölgede üretilen zeytinyağı kalitesinin arttırılmasının üreticiden tüketiciye her kademedeki kişilerin eğitim alması ile sağlanabileceğini dile getirdi. Doç. Dr. Konuşkan konuşmasının devamında; " Bildiğiniz üzere Hatay Zeytinyağının anavatanıdır. Bir çok ulusal ve uluslararası literatürde belirtilmiştir. Ülkemiz genelinde yaklaşık 200 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Bunun 20 milyonu yani en az 10 ağaçtan biri Hatay'da. Hem anavatanı olması hem de üreticinin yoğun olduğu bir bölge olması açısından Hatay'da zeytin ve Zeytinyağının hala hak ettiği yere gelemediğini düşünüyorum. Bu anlamda gerek üreticilere gerekse tüketicilere hem farkındalık oluşturmak, hem de zeytinyağı kalitesini iyileştirmek amacıyla bu eğitimi vermeyi düşünüyoruz. Bu eğitim bir farkındalık eğitimi olacak. 5 ve 6 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceğiz eğitimlerimizi. Sabahtan öğleye kadar Zeytinyağı ile ilgili teorik bilgiler vereceğiz. Öğleden sonra da zeytinyağı tadımına geçeceğiz. Eğitimlerimize herkesin katılımlarını bekliyoruz. " dedi.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ise konuşmasında Hatay'ın zeytin ve zeytinyağı üretimi konusunda Türkiye genelinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, bu konuda yapılacak eğitimlerin, destek programlarının arttırılmasına önem verdiklerini dile getirdi. Yeşildal konuşmasının devamında Altınözü ilçesinin Hatay genelinde en çok yağ çıkarılan ilçe olması nedeniyle ön planda olduğunu bu konuda Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın da destekleri ile tüm ilçelerde bu üretimin arttırılması ve bilinçlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirileceğini dile getirdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise konuşmalarında Zeytinyağının Anavatanı Hatay'da ilk kez bu konuda bir eğitim programı düzenlemek üzere öncülük eden Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında; " Hatay bir kültür şehri, bir medeniyet şehri. Bunun yanı sıra üretim listesinin başında gelerek ilk onda yer alan ürünlerimiz var ki Zeytin ve Zeytinyağı bunlardan bir tanesi. Bizler şehrimizin en kıymetli değeri olarak Zeytin ve Zeytinyağına sahip çıkma, bu türleri koruma ve geleceğe taşıma konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu anlamda bu önemli konuya sahip çıkan Antakya Belediye Başkanımıza ve değerli eğitimcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, MKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Seher Mısırlıoğlu proje protokol defterlerini imzaladılar.

Protokolün imzalanmasının ardından Doç. Dr. Dilşat Konuşkan'ın kısa anlatımı ile Zeytinyağı Tadım eğitimi alan misafirler tadım denemeleri gerçekleştirdiler.

Basın mensupları ile karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleştirilen program günün anısına fotoğraf çekimi ile son buldu.

Yayın Tarihi :

28 Aralık, 2021

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