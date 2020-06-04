Zeytinyağı çeşitleri nelerdir? Hangi zeytinyağı çeşidini kullanmalıyız?
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Zeytinyağı çeşitleri nelerdir? Hangi zeytinyağı çeşidini kullanmalıyız?

Çeşitli zeytinyağı türlerinden hangisi, ne için kullanılır? Hangi zeytinyağını, nasıl kullanacağım? gibi sorular kafanızı karıştırmasın. Tüm sorularınızın yanıtı burada.

Zeytinyağı çeşitleri nelerdir? Hangi zeytinyağı çeşidini kullanmalıyız?
04.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:04

Hazırlayacağınız yemeklere, kullanacağız işleme göre zeytinyağları çeşitlilik göstermektedir. Tad, asidik oranı, işleniş biçimine göre 3 kategoriye ayrılır; Naturel,, Rafine ve Riviera zeytinyağıdır.

Asidik oranı nedir? Zeytinyağında asidik yağı ne işe yarar?

Zeytinyağların kalitesi için önemli olan asidik yağ oranını sıkça duymuşsunuzdur. Asidik yağ oranı, zeytinyağını kalitesini etkileyen en önemli unsurdur. Zeytinyağı içindeki trigliseritlerin bozulması ve kopması sonucunda, yağın içinde serbest halde dolaşan miktar sayısıdır. Bu miktar arttıkça yağın bozulma oranı artmaktadır. Asit değeri, üretim aşamasında kullanılan yöntemlere, içerisine eklenen kimyasal ürünlere göre değişir.

Zeytinyağı çeşitleri nelerdir? Hangi zeytinyağı çeşidini kullanmalıyız?

Naturel zeytinyağı

Olgun zeytinlerin işlenerek elde edilmesiyle oluşur. En fazla 32 derecede ısıtılarak, hiçbir kimyasal madde içermeden elde edilir. Serbest yağ asitleri 0.8'i geçmeyen zeytinler, yoğun tad ve kokuya sahiptir.

Naturel birinci zeytinyağı

Asidik oranı ile diğer zeytinyağlardan ayrılır. Serbest yağ asitliği her 100 gramda 2,0 gramdan fazla olmayan yağlardır. Yemeklerde kullanılabilir.

Zeytinyağı çeşitleri nelerdir? Hangi zeytinyağı çeşidini kullanmalıyız?

Naturel ikinci zeytinyağı

Serbest her 100 gramda 3,3 gramdan fazla olmayan yağlar naturel ikinci zeytinyağlarıdır.Asit derecesi yüksektir. Bu yüzden diğer yağlara göre kalitesi düşüktür. Kızartmalarda Kullanılabilir.

Rafine zeytinyağları

Serbest yağ asidik oranı 3,5'dan yüksek olan yağlardır. Kaliteli olmayan ve rafine edilmiş bu zeytinyağı çeşidi, kızartma ve hamur işleri için idealdir. Doğrudan tüketilmemesi tavsiye edilir. Salatalarda, kahvaltılarda kullanmayınız.

Riviera zeytinyağı

Zeytin ham yağının yüksek basınç ve sıcaklık metodlarıyla elde edilen rengi sarı tonlarında olan zeytinyağlarına Riviera zeytinyağları denir. Riviera zeytinyağı, rafine zeytinyağı ve naturel zeytinyağlarının karışımı ile elde edilir. Kimyasal işlem görmüş bu zeytinyağı çeşidi, zeytinlerin uzun süre beklemesi ve daha sonrasında işlenmesiyle oluşmuştur. Zeytinler asidik değeri yüksektir. Uygun fiyatlı ürünler arasındadır.

Zeytinyağı çeşitleri nelerdir? Hangi zeytinyağı çeşidini kullanmalıyız?

En sağlıklı yağ çeşidi hangisidir?

Zeytinyağının insan vücuduna ne kadar faydası olduğunu biliyoruz. Yapılan birçok araştırmaya göre, günlük, her öğünde kullanılması uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Piyasada sahtesinin oldukça yaygın olduğu, bu ürünler insan sağlığını tehdit ettiği saptanmıştır. Zeytinyağı alırken asidik yağ oranına, işleniş biçimine ve saklama koşulları gibi kriterlere dikkat edilmeli. En sağlıklı yağ türü,Naturel sızma zeytinyağı dır. İşlenirken kimyasal madde kullanılmamış, yapısı ve doğallığı bozulmamış bu ürünü güvenerek kullanabilirsiniz.

Haber Yorumları (1)
ALİ KARA: Sahtesi çok yaygın ya , doğalını bulmak çok zor.
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500
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