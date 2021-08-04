Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı "Cennetimiz, cehennem oldu" Çökertme'de yanan alanlar havadan görüntülendi Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'nde çıkan orman yangınının küle çevirdiği zeytinliklerini gören köylüler gözyaşlarını tutamadı.

Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı

"Cennetimiz, cehennem oldu"

Çökertme'de yanan alanlar havadan görüntülendi

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'nde çıkan orman yangınının küle çevirdiği zeytinliklerini gören köylüler gözyaşlarını tutamadı.

28 Temmuz'da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Ormanlarla iç içe olan zeytinlikler de yangından nasibini aldı.

Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının bazıları tamamen yanarken bazıları da yangının ısısından etkilendi. Çökertme Mahallesindeki zeytinlik arazilerinin durumunu merak eden bir çift ise gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutmadı.

Mustafa Akkaş, "Cennetimiz, cehennem oldu" derken, zeytinliklerin babası ve dedesinden kaldığını söyleyen Ayhan Akkaş ise ağlamaktan güçlükle konuşabildi. Çocukluğunun geçtiği zeytinlikleri yanmış halde gördüğüne çok üzüldüğünü ifade eden Ayhan Akkaş, "Geçim kaynağımız zeytincilikti. Kaç gündür yemek bile yemiyorum" dedi.

Akkaş çifti, bir yandan da yangınla mücadele eden ekiplere buzlu su götürdüklerini söyleyerek, alevlere kahramanca müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Havadan görüntülendi

Aşağı Mazı'dan Çökertme Mahallesine kadar olan ormanlık ve zeytinlik alan küle dönerken, yangından etkilenen bazı alanlar da drone ile havadan görüntülendi. Ünlü Çökertme Koyu'nun duman altında kaldığı görülürken, adeta kömüre dönen ağaçların görüntüsü ise yürekleri yaktı.

Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı
Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı
Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı
Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

Son dakika haberi: Yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin tutuklandı
Son dakika haberi: Yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin tutuklandı
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ece Erken Demet Akalın Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 21:52:56. #1.15#

title