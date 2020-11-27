Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı

27.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:49
Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı

Zeytinburnu'nda otomobille gelerek, engelliymiş gibi davranıp koltuk değnekleriyle dilencilik yaptığı belirlenen adam yakalandı. Üzerinden yaklaşık 7 bin lira para çıkan kişinin dilenme ve yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Caddesi'nde takibe aldıkları koltuk değnekli dilenciyi güvenlik kamerası ile de izledi.

ÜZERİNDEN ARABA ANAHTARI ÇIKTI

Dilenciyi durdurarak Merkez Karakolu'na götüren zabıta memurları dilencinin üzerinde 125 Euro, 300 dolar ile 3 bin 345 lira para ve kullandığı otomobilin anahtarını buldu. İsmi açıklanmayan kişi, bu parayı toplaması ile ilgili soru soran zabıta memuruna "Madem öyle zorla topladım" dedikten sonra bu parayı camiye vereceğini iddia etti.

Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı

PARAYA EL KONULDU

Dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paraya el konulan adamın koltuk değnekli olarak dilenme ve yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
'Bir tek cümle söyleyeceksiniz' diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
"Bir tek cümle söyleyeceksiniz" diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı
Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı
Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı
Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı
Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye 7 bin lira ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye 7 bin lira ceza
90 bin liraya aldığı otomobilin 2 araçla birleştirildiğini ekspertiz raporuyla öğrendi
90 bin liraya aldığı otomobilin 2 araçla birleştirildiğini ekspertiz raporuyla öğrendi
TIR'a çarpan otomobile, arkadan gelen başka TIR çarptı: 2 yaralı
TIR'a çarpan otomobile, arkadan gelen başka TIR çarptı: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kenan Işık Cansu Dere Bülent Ersoy
Spor Samatta Okan Buruk Samet Aybaba Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Terör Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 09:49:59. #1.14#
title