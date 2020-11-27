Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı

Zeytinburnu'nda otomobille gelerek, engelliymiş gibi davranıp koltuk değnekleriyle dilencilik yaptığı belirlenen adam yakalandı. Üzerinden yaklaşık 7 bin lira para çıkan kişinin dilenme ve yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Caddesi'nde takibe aldıkları koltuk değnekli dilenciyi güvenlik kamerası ile de izledi.

ÜZERİNDEN ARABA ANAHTARI ÇIKTI

Dilenciyi durdurarak Merkez Karakolu'na götüren zabıta memurları dilencinin üzerinde 125 Euro, 300 dolar ile 3 bin 345 lira para ve kullandığı otomobilin anahtarını buldu. İsmi açıklanmayan kişi, bu parayı toplaması ile ilgili soru soran zabıta memuruna "Madem öyle zorla topladım" dedikten sonra bu parayı camiye vereceğini iddia etti.

PARAYA EL KONULDU

Dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paraya el konulan adamın koltuk değnekli olarak dilenme ve yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı