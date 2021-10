Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde yeni sezon, sergi ve konserle başladı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinin (ZKSM) 2021-2022 sezon açılışı Mehmed Özçay'ın "Ağaç Portreleri" fotoğraf sergi açılışı ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu konseriyle yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ni daha önce de defalarca gezdiklerini ve burada etkinliklere katıldıklarını söyledi.

ZKSM'nin kurulduğu günden bu yana başta Zeytinburnu'ndaki vatandaşların ve tüm İstanbulluların aktif olarak kullandıkları çok kıymetli güzel bir merkez olduğunu dile getiren Yavuz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un kültür konularına özel önem verdiğini, sanatı ve sanatçıyı her zaman desteklediğini ifade etti.

Yavuz, "Mehmet Özçay üstadımızın, kendisini bir hat sanatçısı eserleriyle biliyoruz ama bugün fotoğraf konusundaki çalışmasıyla bizi buluşturuyor, o yüzden heyecanlıyız." dedi.

Fotoğrafın kıymetli bir sanat olduğunu, Türkiye'de hem genç yeteneklerin hem de üstadların fotoğraf konusunda çok başarılı işlere imza attığına işaret eden Yavuz, "Kültür sanat sezonumuzun dolu dolu geçmesini, güzel, bereketli, hayırlı işlerle hayatımıza içerik kazandırmasını, keyif kazandırmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi ki Mehmet Özçay var"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ZKSM'nin Zeytinburnu ilçesinin kültür ve sanat hayatında mükemmel hizmetlere vesile olduğunu ifade ederek, sanat dostlarının bir araya geldiği etkinliklere katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Ekim ayının kültür sanatta bereketli bir başlangıç olduğuna işaret eden Yerlikaya, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni yüzü ve mimari tasarımıyla 29 Ekim'deki açılışa hazırlandığını söyledi.

Yerlikaya, "Ağaç Portreleri" sergisindeki eserlerin sahibi Mehmet Özçay ile dostluğundan ve tanıdığından bu yana kendisinden etkilendiğini, sanatçının eserlerine gönlünü, ruhunu, inancını ve istikametini aksettirdiğini söyledi.

Özçay'ın fotoğraf çektiği Bolu Gerede'den zaman zaman fotoğraf gönderdiğini, sergilenen fotoğrafların da her birinin bir hikayesi olduğunu anlatan Yerlikaya, "İyi ki Mehmet Özçay var, iyi ki hat sanatının yanında fotoğraf sanatı da onun eline, gönlüne, yüreğine yakışmış diyorum. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

"ZKSM, 12 yılda bir milyon kişiye ulaştı"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise bir toplumun yaşayış, düşünüş tarzının ve diğer toplumlardan farklı kılan kültürün 'Niçin yaşıyoruz?', 'Nasıl yaşayacağız?' gibi soruların cevaplarından oluştuğunu belirterek, "İnsanlar bir arada ve ayrı ayrı sorulara her an yeniden cevap verirler ve böylece kültürü her an yeniden inşa ederler." dedi.

Zeytinburnu Kültür Sanat'ın açıldığı 2009'dan bu yana bu sorulara cevap vermeye çalışan bir kurum olduğunu ifade eden Arısoy, şunları söyledi:

"Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde açılışından bugüne kadar bin 120 seminer ve söyleşiye 72 bin 469 kişi, özel günlerle ilgili yapılmış 89 özel etkinliğe 12 bin 972 kişi, 375 konsere 103 bin 380, 546 tiyatro oyununa 193 bin 847, 506 çocuk tiyatrosuna 281 bin 78, 391 sinema filmine 269 bin 210, Nağmedar'daki etkinliklerimize 27 bin 191 kişi katıldı. Bu zamana kadar düzenlediğimiz 13 farklı sempozyuma 4 bin 841, 82 sergiye de 321 kişi olmak üzere toplam 3 bin 492 etkinliğe 965 bin 309 kişi katılmıştır. Aynı zamanda bu süre zarfında resimden hat sanatına, ebrudan halk oyunlarına, yazarlıktan editörlüğe 35 farklı branşta 10 bin 633 kişi kültür sanatın farklı alanlarında temel ve ileri derecede kurs görmüş ve başarıyla mezun olmuşlardır. 12 yılda neredeyse bir milyon kişiye ulaştığımızı gösteren bu rakamlar hiç de hafife alınacak bir manzarayla karşı karşıya olmadığımızı, kültür merkezimizin yıllardır iddia ettiğimiz gibi sadece Zeytinburnu'nun değil İstanbul'un ve hatta Türkiye'nin kültür merkezi olduğunu gösteriyor."

Kazlıçeşme Sanat ve Merkezefendi'deki Zeytinburnu Kitapçısı'nda planlanan etkinliklere ve belediyenin diğer kültür sanat çalışmalarına da değinen Arısoy, 2021-2022 sezonuna heyecan verici bir tabloyla başladıklarını sözlerine ekledi.

Yeni isimler seminer ve söyleşilere konuk olacak

Seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi, konser gibi birçok alanda 2008 yılından itibaren faaliyetlerine devam eden ZKSM, bu sezon da takvimine kattığı yeni isimler ve etkinliklerle kültür sanat alanında etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Bu yılki seminer ve söyleşi serilerinde Prof. Dr. Ömer Türker, Cemal Şakar, Samed Karagöz, Asım Öz, Murat D. Çekin, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Prof. Dr. Haşim Şahin, Zeynep Arkan, Dr. Olcay Aydemir ve Doç. Dr. Murat Şentürk dinleyicilerle buluşacak.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koro ve toplulukları, Merkezefendi Darul Kurrasında gerçekleştirilecek Nağmedar dinletileri ile müzikseverlerle buluşacak.

Ekim ayında hattat Halim Özyazıcı ve şair Attila İlhan'ı anma paneli düzenlenecek. Ayrıca Kazlıçeşme Sanat'ta Haluk Perk Araştırma Merkezi Koleksiyonundaki envanterlerden oluşan "Hattat Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi" sanatseverlerle buluşacak.

Prof. Dr. Hüsrev Subaşı'nın oturum başkanlığını yapacağı "Hattat Halim Özyazıcı Anma Paneli"nde ise hattat Hasan Çelebi, Prof. Dr. Süleyman Berk ve Prof. Dr. Fatih Özkafa konuşmacı olarak yer alacak.

Vefatının 16. yılı münasebetiyle düzenlenecek "Attila İlhan Anma Paneli"nin oturum başkanlığını Prof. Dr. Yakup Çelik üstlenecek. Dr. Öğr. Üyesi Hale Sert, Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, yazar Hayriye Ünal ve yazar Hüseyin Etil de konuşmalarıyla panelde yer alacak.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi sahnesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları'nın yetişkin ve çocuk oyunlarını, Zeytinburnu izleyicisiyle buluşturmaya bu sezon da devam edecek.

Devlet Tiyatroları ve özel tiyatroların hazırladığı çocuk oyunları ise her pazar küçük sanatseverlerle buluşacak. Çocuk ve yetişkin tiyatrolarının yanı sıra haftanın her günü çocuk filmleri de ZKSM'de gösterimde olacak.

Mehmet Özçay'ın sergisinde 33 fotoğraf sergileniyor

Açılış programıyla birlikte ZKSM'de ziyarete açılan Hattat Mehmet Özçay'ın fotoğraf çalışmalarının yer aldığı "Ağaç Portreleri" sergisi 15 Kasım'a kadar görülebiliyor.

Bir sanat disiplininde hattat olarak büyük eserler vermiş bir sanatçının, tutku olarak başladığı başka bir sanat disiplindeki fotoğraftaki başyapıtlarının yer aldığı sergide 33 fotoğraf ve özel hazırlanan videolar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu'nun yaptığı serginin 99 fotoğrafa yer verilen kataloğunda ise küretörün sanatçıyla konuşarak hazırladığı konuya ilişkin makalenin yanı sıra İzzet Keribar ve kataloğun görsel tasarımını da üstlenen Abdüsselam Ferşatoğlu'nun metinleri fotoğraflara eşlik ediyor.