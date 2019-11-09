Zeytinburnu Belediyesi Antalya'dan Ödülle Döndü

09.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:05

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Zeytinburnu Belediyesi uygulamakategorisinde, Merkezefendi Mahallesi Restorasyonu ve Kazlıçeşme Belediye Başkanlık Binası Restorasyonu ile ödüle layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği (TKB) desteği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği ile düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı ve İş Platformu kapsamında, 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında dereceye giren belediyelere ödülleri verildi. 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Jürisi 36 belediyeden 36 uygulama, 24'ü de proje dalında olmak üzere 60 projeyi değerlendirdi.

"TEŞVİK EDİCİ BİR ÖDÜL"

Zeytinburnu adına ödülleri alan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Ödül aldığımız proje merhum bilge Mimar Turgut Cansever'in yönlendirmesiyle 2000 yılında başladı. Ödül almak bize nasip oldu. Geçmiş dönem belediye başkanımız ve emeği geçen mesai arkadaşlarım adına bu ödülü alıyorum. Gerçekten teşvik edici bir ödül, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ödülü bizzat almak istedim, teşvik ediciliğin yaygınlaşması ve görünürlüğün artması için." dedi.

Kaynak: Bültenler