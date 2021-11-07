HATAY (İHA) - Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi'ne ziyaretçi akını

Hatay'daki Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi bu yıl 25 bin ziyaretçiyi ağırladı

900 yıllık tarihi bulunan zeytinyağı sıkma fabrikası, müze olarak ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

HATAY - Hatay'da atıl durumdaki 300 yıllık zeytinyağı fabrikası 2017 yılında restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Zeytin ve Zeytinyağı Müzesinde zeytinin yağa yolculuğunda kullanılan geleneksel aletler sergilenirken, ziyaretçiler, zeytin ağacının tarihini ve zeytinyağının geleneksel yapımını öğreniyor.

Zeytin ve zeytinyağı ile ön plana çıkan Hatay'ın, Altınözü ilçesi Tokaçlı Mahallesi'nde bulunan 300 yıllık zeytinyağı fabrikasından müze haline getirilen Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi, açıldığı günden bu yana 85 bin ziyaretçiyi misafir etti. Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Altınözü Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Altınözü Belediyesi tarafından restore edilerek 2017 yılında "Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi" olarak turizme kazandırılan müze, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası arasında yer alıyor.

Geleneksel yöntemlerle zeytinin, zeytinyağına dönüşmesinde kullanılan eski ve geleneksel aletlerin sergilendiği müzede, ilçedeki zeytincilik faaliyetlerini ve zeytin ve ürünlerin yapılışı ile ilgili bilgiler edinebiliyor.

Müze sorumlusu Janet Çilingir, 24 yıl öncesine kadar aktif kullanılan fabrikanın, 22 Ekim 2017'de turizme kazandırıldığını belirterek, "Burası Hatay'ın ilk zeytinyağı fabrikası. Yaklaşık 900 yıllık bir tarihi var. Vakıf tarafından hibe edilen, Hatay Valiliği, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından ortak proje ile restore edilerek 22 Ekim 2017'de zeytin müzesi haline gelen bir yapı. 300 yıl boyunca zeytinyağı fabrikası olarak kullanılmış, 24 yıl öncesine kadar aktifken 22 Ekim 2017'de zeytin müzesi haline geldi. Bu yıl itibari ile yerli ve yabancı olmak üzere 25 bin ziyaretçimiz oldu" dedi.

Ziyaretçilerin Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi'nde zaman yolculuğuna çıktığını belirten Çilingir, "İnsanlar müzeye geldiği zaman zeytin ağacının serüvenini, tarihle yolculuğuna şahitlik ediyorlar. Kapıdan girince çok mistik bir havası var, 14 kuşak boyunca zeytinyağı fabrikası olarak kullanılmış. Burada geçmişin izinde geleceğin peşinde yolculuk yapıyorlar. İlk zeytinyağı nasıl yapıldı, soğuk sıkım zeytin yağının yapımını görüyorlar burada. Burada bulunan taş sistem, mengene denilen sistemdir. Zeytinler değirmende taş patoz denilen ucunda demir bulunan tekeri atın çevirmesi ile ezilir. Zeytinin çekirdeği kırılmadığı için yağda yüksek asit oluşmaz. Bu yağın firesi çoktur ama geleneksel yöntemdir. Her 8-9 kilo zeytinde 1 kilogram zeytinyağı çıkıyor" dedi.