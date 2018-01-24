Kahramanmaraş'tan Mehmetçik'e Elma

Kahramanmaraş'ta, emekli astsubay, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan ve "İstikamet neresi?" sorusuna "Kızıl elma" yanıtını veren Mehmetçik'e mektup ve elma gönderdi.

EMEKLİ BAŞÇAVUŞTAN MEHMETÇİK'E ELMA VE MEKTUP

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na desteğini ortaya koyan vatandaşlardan biri de Kahramanmaraş'ta yaşayan emekli jandarma başçavuş Mustafa Uludağ oldu.

Harekata giderken gazetecilerin "İstikamet neresi?" sorusuna "Kızıl elma" yanıtını veren Mehmetçik'in söylediklerinden duygulanan Uludağ, kaleme aldığı bir mektubu askerin görev yaptığı Kilis'deki 3. Sınır Tabur Komutanlığına gönderdi.

"MEHMETÇİKLERE MORAL VERMEK İSTİYORUM"

Mektubu göndermek üzere PTT'nin Kaledibi Şubesi'ne giden Uludağ, mektubu görevlilere Kilis'e gönderilmesini istedi.

Yapılan işlemlerinin ardından Uludağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yazdığı mektupla Mehmetçiklere moral vermek istediğini dile getirdi.

İŞTE, O MEKTUP

Uludağ, mektubunda şunları kaydetti:

"Gazanız mübarek olsun. Tüm Mehmekçiklere yüce Rabbimden zafer niyaz ediyorum. Cephede olmasam da sabah akşam camide sana ve kahraman askerlerimize dua ediyorum. Allah sizleri başarılı kılsın, canımız, malımız bu aziz davaya feda olsun."

Ayrıca Uludağ, askerlere bir kasa da yörede yetişen elma gönderdi.