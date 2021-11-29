Zeytin ağacı sayısı yüzde 50 artan Türkiye, yeni rekorlara gidiyor

ULUSAL Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan, son 15 yılda Türkiye'de zeytin ağacı sayısının yüzde 50 artarak 280 milyona ulaştığını belirtti. Zeytinyağı üreticisi birçok ülkede küresel ısınma nedeniyle rekoltenin düştüğünü belirten Dr. Tan, "Zeytinyağı rekoltesinin geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 32 artarak 235 bin ton civarında gerçekleşmesi öngörüldü. Sofralık zeytinde de yaklaşık yüzde 40'lık artışla 506 bin ton zeytin rekoltesi tespit edildi" dedi.

UZZK Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Mustafa Tan, 2021- 2022 zeytin sezonunu değerlendirdi. Dünyada zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin bu yıl oldukça sıkıntılı olduğunu söyleyen Dr. Tan, Türkiye'de de yazın görülen orman yangınları ile yağış yetersizliğinin endişe yarattığını söyledi. Yangınlarda 500 bin civarında zeytin ağacının zarar gördüğünü hatırlatan Dr. Tan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangından zarar görmüş ağaç sayısı kadar fidan dağıttığını ve bu konuda çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"Bu toplantıyı bir milat olarak görüyoruz. Sektörümüzün önemli sorunlarıyla ilgili kısa ve orta vadede neler yapabiliriz, bunları tartıştık. Bunlardan bir tanesini; sektörümüzü derinden etkileyen ve haksız rekabet yaratan insanların, üreticilerin üretim şevkini kıran taklit ve tağşiş konusu. İçine karışım yapan sahtekarlar var. Bunlarla mücadelede konusunda hükümetimizin yasaları var. Yeni bir çalışmada da oldu. Caydırıcı maddeler var ama burada özellikle işletme kayıt numaraları olan firmalarımıza kontroller yapılıyor. Oysa beyaz tenekede yol kenarlarında satış yapanlar, işte tanker bazında bu sahte yağları sevk edenler veyahut da internet üzerinde genellikle Edremit-Ayvalık yağı, Aydın yağı adı altında isim vererek ve teneke fabrikalarında bu şekilde çakma ürünler yaptırarak satanları incelediğimizde, işletme kayıt numaralarının sahte olduğunu görüyoruz. Bu firmaların açıklanan fiyatların altında satış yaptığını ve eser miktarda zeytinyağı olduğunu görüyoruz. Bu konuda önemli bir mücadele başlatıyoruz. Bakanlığımızla, tıpkı rekolte heyet çalışmalarında yetkilendirildiğimiz gibi bir ortak çalışmayla bu sorunun üstesinden geleceğimize ümit ediyorum."