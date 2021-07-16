Zeynep Kankonde kimdir? Zeynep Kankonde kaç yaşında, nereli? Zeynep Kankonde biyografisi!
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Zeynep Kankonde kimdir? Zeynep Kankonde kaç yaşında, nereli? Zeynep Kankonde biyografisi!

Zeynep Kankonde kimdir? Zeynep Kankonde kaç yaşında, nereli? Zeynep Kankonde biyografisi!
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Familya, Tutar mı Tutar, Kiraz Mevsimi, Ulan İstanbul, Kayıp, Merhaba Hayat, 2 Yaka Bir İsmail, Güz Gülleri, Dedemin Fişi, Görümce, Bir Baba Hindu Kırık Kalpler, Arif V 2016 ve Yeni gelin gibi yapımlarda rol alan Zeynep Kankonde kimdir? Zeynep Kankonde kaç yaşında, nereli? Zeynep Kankonde mesleği nedir? Zeynep Kankonde hayatı ve biyografisi nedir?

3 Mart 1980 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ekol Drama ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmenlik yapan Zeynep Kankonde kimdir? Zeynep Kankonde kaç yaşında, nereli? Zeynep Kankonde mesleği nedir? Zeynep Kankonde hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ZEYNEP KANKONDE KİMDİR?

Zeynep Kankonde, 3 Mart 1980 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ekol Drama ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmenlik yapan Zeynep Kankonde, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyut dizisi ile yaşamıştır.

2004 yılında Christian Kankonde ile evlenmiş 2015 yılında boşanan Zeynep Kankonde'nin bu evlilikten Emma isimli bir kızı bulunmaktadır.

Familya, Tutar mı Tutar, Kiraz Mevsimi, Ulan İstanbul, Kayıp, Merhaba Hayat, 2 Yaka Bir İsmail, Güz Gülleri, Dedemin Fişi, Görümce, Bir Baba Hindu Kırık Kalpler, Arif V 2016 ve Yeni gelin gibi yapımlarda rol alan Zeynep Kankonde şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Pembe karakterine hayat vermektedir. Zeynep Kankonde, 1.57 metre boyunda, 55 kilo ve Balık burcudur.

DİZİ VE FİLMLERİ

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Pembe) (TV Dizisi)

2019 – Kim Daha Mutlu (Sinema Filmi)

2018 – Arapsaçı (Meryem) (Sinema Filmi)

2017-2018 – Yeni Gelin (Ayşe) (TV Dizisi)

2017 – Misafir (Sinema Filmi)

2017 – Arif V 216 (Meziyet) (Sinema Filmi)

2016 – Çetin Ceviz 2 (Ümüş) (TV Filmi)

2016 – Görümce (Fatoş) (Sinema Filmi)

2016 – Altınsoylar (Remziye) (TV Dizisi)

2016 – Bir Baba Hindu (Gülistan) (Sinema Filmi)

2016 – Olaylar Olaylar (Tülin) (Sinema Filmi)

2016 – Dedemin Fişi (Semra) (Sinema Filmi)

2016 – Boşu Bir Yerde (Ruşen Hanım) (TV Filmi)

2015 – Tutar mı Tutar (Neriman) (TV Dizisi)

2015 – Senden Bana Kalan (Saliha) (Sinema Filmi)

2015 – Kiraz Mevsimi (Necmiye) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Şehriban) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp (Elmas) (TV Dizisi)

2012 – Otel Transylvania (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – 2 Yaka Bir İsmail (Atiye) (TV Dizisi)

2010 – Şehrayin (Sibel Öztürk Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Güz Gülleri (Gülsün) (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (TV Dizisi)

2007 – 2008 – Tek Türkiye (Nevra Sayar Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (TV Dizisi)

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Zeynep Kankonde kimdir? Zeynep Kankonde kaç yaşında, nereli? Zeynep Kankonde biyografisi! - Haberler
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