Şarkıcı Zeynep Bastık'ın giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu

Şarkılarıyla büyük bir başarıya ulaşan Zeynep Bastık, çarşamba günü 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Akış ile evlendi. Güzelliğiyle göz kamaştıran Bastık'ın bir gelinliği 32 bin, diğerinin ise 12 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Gençler tarafından sıklıkla takip edilen şarkıcılar arasında yer alan Zeynep Bastık, uzun süredir aşk yaşadığı ve geçtiğimiz günlerde nişan taktığı Tolga Akış ile dünyaevine girdi. İkilinin Çeşme'de yapılan düğün töreninde adeta ünlüler geçidi yapılırken Bastık muhteşem gecede 3 gelinlik giydi.

FİYATLARI BELLİ OLDU

Zeynep Bastık'ın tercih ettiği tüm gelinlikler tasarımcı Begüm Salihoğlu'nun dünyada kabul gören Bégum markasına ait. Nikah esnasında balon kol bir gelinlik tercih eden Bastık, daha sonra bir uzun bir de kısa gelinlik daha giydi. Şarkıcının ilk giydiği gelinliğin fiyatının 32 bin 700 TL, uzun gelinliği ise 12 bin 200 TL.