Zeynep Bastık, eşinin isteği üzerine en yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi
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Zeynep Bastık, eşinin isteği üzerine en yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi

Zeynep Bastık, eşinin isteği üzerine en yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen hatta Harbiye Açıkhava'da düet yapan Zeynep Bastık ile Berkay Şahin'in arası açtık. Çarşamba günü Tolga Akış ile ünlülerin akın ettiği düğünde evlenen Bastık, Şahin'i düğününe çağırmadı. Bastık'ın Akış'tan "Onu düğünümde görmek istemiyorum" diyerek veto yediği bu yüzden de Berkay'ı çağırmadığı ortaya çıktı.

Şarkılarıyla kısa sürede ünlenen Zeynep Bastık, geçtiğimiz çarşamba akşamı 3 yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile nikah masasına oturdu. Alaçatı'da bir düğün yapan çiftin törenine ünlü akını oldu ancak bir kişinin yokluğu dikkat çekti. Bastık, bir dönem yakın arkadaş olduğu meslektaşı Berkay Şahin'i düğününe çağırmadı.

BERKAY, DAMATTAN VETO YEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, desteğini esirgemediği Zeynep Bastık tarafından düğüne davet edilmeyen Berkay Şahin ise yakın çevresine "Düğüne davet edilmediğimiz için gitmedik" diye yakındı. Düğünden günler sonra Berkay'ın Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan veto yediği için düğüne davet edilmediği ortaya çıktı.

Zeynep Bastık, eşinin isteği üzerine en yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi

"O ADAMI İSTEMİYORUM"

Akış'ın aralarında geçen bir olay nedeniyle "O adamı düğünümde istemiyorum" diyerek Berkay'ın düğüne katılmasını istemediği öğrenildi.

Zeynep Bastık, eşinin isteği üzerine en yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi
Zeynep Bastık, eşinin isteği üzerine en yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi
Zeynep Bastık, eşinin isteği üzerine en yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi
Zeynep Bastık, eşinin isteği üzerine en yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi
Zeynep Bastık, eşinin isteği üzerine en yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi
Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetle gündem olan Aslı Bekiroğlu, partide de süper mini elbise giydi
Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetle gündem olan Aslı Bekiroğlu, partide de süper mini elbise giydi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Zeynep Bastık, eşinin isteği üzerine en yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi - Haberler Magazin
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