Zeynep Bastık - Boş Yapma şarkı sözleri! 'Boş Yapma' şarkısının sözleri nelerdir? Boş yapma şarkısı hakkında bilgiler!

Çıkardığı şarkılarla trendlere girmeyi başaran Zeynep Bastık yeni şarkısı 'Boş Yapma' 'yı çıkardı. Bugün çıkan şarkı kısa sürede 10 bin beğeni aldı. Peki Boş yapma şarkısının sözleri nelerdir? 'Boş Yapma' şarkı sözleri!

ZEYNEP BASTIK - 'BOŞ YAPMA' ŞARKI SÖZLERİ

Geri araman biraz uzun sürdü.

Ne oldu hayat seni de mi üzdü

Herkes gittiği yere döndü,

O malum ayın on dördü.

Ne çiçek ister canım ne pasta

Ben sana zaten hastayım hasta

Gideceksin ya ilk fırsatta

Yürümez o yüzden boş yapma

Bana boş yapma

Bana boş yapma

Yine hayallere

Dalıp dalıp dalıp dalıp gideceğim.

Sana çok özledim

Yazıp yazıp yazıp yazıp sileceğim.

Bir gün iyi bir gün kötü

Kendimden vazgeçeceğim.

Yok sensiz bir başıma

Çok ama çok rahat edeceğim.

'BOŞ YAPMA' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı Boş Yapma 18 Aralık Cuma 2020 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 10 bin beğeni almıştır. Şarkının söz ve müzik bilgileri aşağıdaki gibidir.

Söz & Müzik: Serhat Şensesli

Düzenleme: Serhat Şensesli

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık (d. 8 Temmuz 1993, Çanakkale), Türk şarkıcı.

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşındı ve orta okul ve liseyi burada tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. 2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı. 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayınladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayınladı. Bu coverlar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru Mu?" isimli bir single yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerde rol aldı.

2019'da Adidas'ın 2020'de ise Elidor'un reklam yüzü oldu.