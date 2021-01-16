Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak

Zeynep Alkan, yeni yılın ilk günlerinde ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu, bu kez estetik nedeniyle bıçak altına yatacak.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Zeynep Alkan, uzun ve sivri bulduğu çenesini törpületip küçülttürecek. 22 yaşındaki güzel, bu yüzden bir süre Hollanda'ya sevgilisi Wesley Pabis'in yanına gidemeyecek.

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Zeynep Alkan, Amsterdam'da eğitim alıyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evine gelmek isteyen Alkan, uçuş yasağı nedeniyle Türkiye'ye dönememişti. Pandeminin ilk dönemlerinde İtalya ve Hollanda'da bulunan Zeynep Alkan, "Hollanda ve İtalya'da sürekli kademeli olarak karantina uygulanıyor. Burası daha rahat, ben de artık buradayım. İstanbul'da kalacağım"