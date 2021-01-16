Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak

16.01.2021 17:54 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:24
Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak

Geçtiğimiz günlerde ses tellerinden ameliyat olan yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, yeniden operasyon geçirecek. Estetik yaptıracak 22 yaşındaki oyuncu Zeynep Alkan, sivri bulduğu çenesini törpületip küçülttürecek.

Zeynep Alkan, yeni yılın ilk günlerinde ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu, bu kez estetik nedeniyle bıçak altına yatacak.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Zeynep Alkan, uzun ve sivri bulduğu çenesini törpületip küçülttürecek. 22 yaşındaki güzel, bu yüzden bir süre Hollanda'ya sevgilisi Wesley Pabis'in yanına gidemeyecek.

Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak

SALGIN NEDENİYLE TÜRKİYE'YE UZUN SÜRE DÖNEMEMİŞTİ

Zeynep Alkan, Amsterdam'da eğitim alıyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evine gelmek isteyen Alkan, uçuş yasağı nedeniyle Türkiye'ye dönememişti. Pandeminin ilk dönemlerinde İtalya ve Hollanda'da bulunan Zeynep Alkan, "Hollanda ve İtalya'da sürekli kademeli olarak karantina uygulanıyor. Burası daha rahat, ben de artık buradayım. İstanbul'da kalacağım"

Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak
Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak
Haber Yorumları (1)
HZ. GAZMAN: Lan zaten bu kızın hepsi estetik. Oyun hamurundan yapılma hamdi alkandan, böyle ekmek hamuru gibi kız olur zaten. bunun göğüsler ve dudaklar yapma. Başka neresi kaldı yaptıracak. Olmuyor işte. hahahah
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Cemal Hünal Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Stjepan Tomas Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 18:24:35. #1.14#
title