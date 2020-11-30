Zeynel Emre kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Zeynel Emre hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Açık oturum programlarına ve bazı televizyon programlarına da katılan Zeynel Emre vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Zeynel Emre kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Zeynel Emre hayatı ve hakkında bilgiler sizlerle!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Zeynel Emre'dir. Peki Zeynel Emre kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi işi yapıyor?

ZEYNEL EMRE KİMDİR?

Zeynel Emre (d. 27 Nisan 1981, Manisa), Türk avukat ve siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi, İstanbul Milletvekili aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi ve komisyonun Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsüdür. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri ve 2018 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar seçilerek milletvekilliği görevini devam ettirmektedir.

Zeynel Emre doğum tarihi : 27 Nisan 1981

Zeynel Emre kaç yaşında : 39 yaşında

Zeynel Emre nereli : Manisa

Zeynel Emre mesleği ne : Avukat, siyasetçi

Zeynel Emre burcu ne : Boğa

Zeynel Emre 1981 yılında Manisa'da dünyaya geldi. İlkokulu Elazığ'da okuyan Emre, ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleştikten sonra ortaokul ve lise öğreniminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi "Hükümet ve Liderlik Okulu" Sertifika Programı'nı tamamlayan Zeynel Emre Türkiye, ABD ve Almanya'da pek çok önemli sempozyum ve akademik çalışmaya katıldı. Mesleki kariyerine serbest avukat olarak adım atan Zeynel Emre, 2005-2015 yılları arasında ailesine ait hukuk bürosunda yönetici/ortak olarak devam etti.

Zeynel Emre, 2007 yılında Akademisyen Perrin Öğün Emre ile evlenmiş olup Ali Miran (d.2011) ve Can Arhan (d.2018) isminde iki oğlu ve Naz Larin (d.2020) isminde bir kızı vardır.

ZEYNEL EMRE SİYASİ KARİYERİ

Erken siyasi yaşamı:

Gençlik yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Zeynel Emre, partide Mahalle Delegeliği, İl Delegeliği, Bakırköy İlçe Örgütü Avukatlığı gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. Halkla ilişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı da yapan Emre, 2012 -2015 yılları arasında İstanbul İl Sekreterliği görevine seçilerek Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bu göreve seçilen en genç üyelerden biri oldu. Yaklaşık 2 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu'nda yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği bünyesinde, CHP'ye proje hazırlayan "Katılım Hareketi" isimli siyasi proje grubunun kurulmasına katkı sağladı ve grubun çalışmalarında yer aldı.

Milletvekilliği kariyeri:

2015 yılında yapılan ön seçim sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olan Emre, Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde İstanbul Milletvekili oldu. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri ve 2018 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar aday gösterildi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili oldu. TBMM Grup Yönetim Üyeliği yapan Emre, 2016 yılında Meclis bünyesinde kurulan 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu üyeliğinde bulundu. Halen TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve komisyonun CHP grup sözcüsüdür.2020 yılında Parti Meclisi Üyeliğine seçilmiş olup Parti Meclisi Üyesi olarak görev yapmaktadır.