Zeybekci İçin Elimi Ateşe Koyarım"

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye çok güvendiğini, ona destek istediğini belirterek, "Kendisi için elimi ateşe koyarım." dedi.

Ljajic, Balçova Termal Otelde düzenlenen Rumeli - Balkan Buluşması'nda yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerinde AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin iyi bir sonuç alması umudunu taşıdığını belirtti.

Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu anlatan Ljajic, "Ama emin olun hiçbir zaman hiçbir ülkeye gidip de birisi için oy istemedim. İlk kez bir ülkeye değerli dostum, kardeşime destek istemek için geliyorum. Kendisi için elimi ateşe koyarım. O kadar güveniyor ve inanıyorum. Bunu Nihat Bey için rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü sarf ettiği emeği, çabalarını, hizmetlerini bildiğim için bunu söylüyorum. Kendisi ile yakın iş birliği içindeydik." ifadesini kullandı.

Seçimi yaparken mantığın ve bilincin kullanılması gerektiğini, insanların güvendikleri kişilere oy vermesi gerektiğini vurgulayan Ljajic, siyasette şeffaflık ve dürüstlüğün önemine değindi.

Ljajic, "Bir insanın hamurunda insanlığı yoksa siyasette işi olmasın. Nihat Zeybekci iyi bir insandır, hamurunda, özünde iyi bir insandır. Geçmişte kimler neler yaptı, bir dönün bakın. Nihat iyi bir iş adamıydı, iyi bir siyasetçiydi. 'Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır' sözünün somut örneğidir. Ankara'daki pozisyonu ve saygınlığı, seçim kampanyasında vaat ettiği projelerin hepsini gerçekleştirebilecek kapasitedir. Burada bulunanların 31 Mart'ta doğru kararı vereceğinden eminim. Seçimi kazandıktan sonra gelip büyük kutlamalar yapacağız." diye konuştu.

Trafikte birinci kent

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de Ljajic ile Ekonomi Bakanlığı döneminde sıkı ilişkiler içinde bulunduğunu belirterek, Rumeli ve Balkan göçmenlerinin her zaman Türkiye'ye sahip çıktığını anlattı.

"İzmir patinaj yapmıyor geriye doğru kayıyor." diyen Zeybekci, trafik sorununa dikkat çekerek, kentteki şoförlerin yılda 9 gününün trafikte geçtiğini, bu rakamla İzmir'in dünyada 12. Türkiye'de ise birinci olduğunu belirtti.

Projelerini anlatan ve İzmir'in varlık içinde yokluk çektiğini vurgulayan Zeybekci, "Biliyorum söz konusu vatansa gözünüz bir şey görmez. Hepimizin kahramanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü birilerine kullandırtmayın. Atatürk'ün kimseye ihtiyacı yoktur. Atatürk'ün korunmak, kollanmak, taşınmak için kimseye ihtiyacı yoktur. Hele hele onu istismar edenlere hiç ihtiyacı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA