Zeybekci, 25. kan bağışıyla gümüş madalyalı oldu

İZMİR - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve İzmir Milletvekili Necip Nasır ile birlikte kan bağışında bulundu. 25. kez kan bağışında bulunan Zeybekci'ye, Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Bölge Müdürü Gökay Gök tarafından gümüş madalya takdim edildi.

Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için başlatılan kan bağışı kampanyasına AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de destek verdi. Partisinin il binası önüne gelen Kızılay aracında kan bağışında bulunanlar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve İzmir Milletvekili Necip Nasır da yer aldı.

25. kez kan bağışında bulunan Zeybekci'ye, Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Bölge Müdürü Gökay Gök tarafından gümüş madalya takdim edildi. Kan bağışının önemine vurgu yapan Zeybekci, "Kızılay'a kan veriyoruz, İzmir'e can veriyoruz sloganımızla bugün 25. kan bağışı yapacağım. Buna ilişkin gümüş madalyamızı da aldık. Hedefimiz altın madalya almak. Yıllar önceki dönemlerde organ bağışı da yapmıştım. Kök hücre bağışı ile ilgili bir bilinci de ülkemizde hep birlikte canlandırmamız gerekiyor" dedi.

"Kızılay'a kan, İzmir'e can veriyoruz"

Önceki yıllarda da Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu kaydeden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci, "Kızılay'a kan veriyoruz, İzmir'e can veriyoruz sloganımızla bugün 25. kan bağışımı yapacağım. Buna ilişkin gümüş madalyamızı da aldık. Hedefimiz altın madalya almak. Yıllar önceki dönemlerde organ bağışı da yapmıştım. Kök hücre bağışı ile ilgili bir bilinci de ülkemizde hep birlikte canlandırmamız gerekiyor. Bugünlerde gündem olan bir yavrumuz var. Öykü Arin kızımız için de kök hücre bağışına davet ediyoruz herkesi. Bunun seferberliğini Türkiye'nin tamamında yapmamız gerekiyor. Allah muhtaç etmesin ama muhtaç olduğumuz anda da bulmak için sadece hastamız olduğunda kan bağışını hatırlamayalım. Hiç ihtiyacımız olmadığı bir dönem de olsa bağışlayalım. Sağlık için de çok önemli. Kan bağışladığınızda vücut kendini onarıyor. Kızılay'a da yaptığı tüm kampanyalardan dolayı teşekkür ediyorum, 151. yılında nice 151 yıllara diyerek tebrik ediyorum ve kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizlerin vazifesi"

Kan bağışının önemine vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Zeybekci, kan bağışı ve organ bağışı ile ilgili önemli hususlara değindi. Bu bilinç toplumumuzda fazlasıyla var ama daha da artırmak biz siyasetçilerin vazifesi. Bunun için de öncü olmak durumundayız. Bu öncülüğü de Zeybekci öncülüğünde İzmir'de başlatmış ve devam ettirmiş oluyoruz. İnşallah hastanelerde kan bekleyen birçok vatandaşımıza bu konuda umut olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA