Zeugma Antik Kenti'nden etkilenerek başladığı mozaik sanatı vazgeçilmezi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeugma Antik Kenti'nden etkilenerek başladığı mozaik sanatı vazgeçilmezi oldu

Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Kültür Sanat
Zeugma Antik Kenti'nden etkilenerek başladığı mozaik sanatı vazgeçilmezi oldu

Gaziantep'te atölyesi bulunan mozaik sanatçısı 63 yaşındaki Mehmet Yılmaz, 15 yıldır gönül verdiği sanatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! İkramiyelere yapılacak zam oranı bugün netleşecek
Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! İkramiyelere yapılacak zam oranı bugün netleşecek

Gaziantep'te atölyesi bulunan mozaik sanatçısı 63 yaşındaki Mehmet Yılmaz, 15 yıldır gönül verdiği sanatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 25 yıl boyunca tarih öğretmenliği ve idarecilik görevlerinde bulunan Yılmaz, Zeugma Antik Kenti'ndeki geziden etkilenerek, mozaik sanatına yöneldi.

Bir süre sanatsal faaliyetlerde bulunan Mehmet Yılmaz, mozaiğe olan ilgisi nedeniyle öğretmenlikten ayrıldı.

Sanatıyla ilgili eğitimlerin ardından evinin garajını atölyeye çeviren Yılmaz, yurt içinde ve yurt dışında seminerlere katıldı.

Daha sonra eğitimler vermeye başlayan Yılmaz, çeşitli ülkelerde eserlerini sergiledi.

Son 15 yıldır aralıksız şekilde çalışmalarını sürdüren Yılmaz, kurucusu olduğu Uluslararası Mozaik Sanatçıları (UMOSAD) Derneğinin başkanlığını yürütüyor.

Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, mozaiklerin, mesleğinden ayrılmasına karar verecek kadar kendisini etkilediğini söyledi.

Bu alanda gelişim göstermek için büyük emek verdiğini belirten Yılmaz, bol bol araştırma yaptığını, emekli müze müdüründen işin teorisini öğrendiğini, ressam ve heykeltıraş bir kişiye çıraklık yaptığını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin mozaik atölyesinde çalıştığını anlattı.

Bir süre evinin garajını mozaik atölyesi olarak kullandığı belirten Yılmaz, yaklaşık 10 yıl Bayazhan'da bulunan atölyesinde çalıştığını, 3 yıldır da restore ettiği bir Antep evinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"Tarih ve mozaik birbirinin yan dalı"

Mozaik sanatının tanıtılması için yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlere katıldığını belirten Yılmaz, "Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneğinin kurucu başkanlığını yaptım ve halen bu görevi yürütüyorum. Japonya, Almanya olmak üzere 7-8 ülkeye gittim. Ukrayna'nın Harkov şehrinde dünyanın en büyük parklarından birinde Çingene kızı mozaiğim, Slevonya'da üç buçuk metrekarelik eserim sergileniyor." diye konuştu.

Tarih öğretmeni olduğu için geçmişe her zaman ilgisi olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarih ve mozaik birbirinin yan dalı. Zeugma'daki kazılarda mozaiklere dokununca iki bin yıl önce bu eserleri yapan insanlarla iletişim kurduğumu hissettim. Dokunduğun zaman insanda geçmişle ilgili elektriklenme oluyor. Hala bu işin içerisinde aynı heyecanla çalışıyorum. Radikal bir karar aldım. Bu alana girdikten sonra 25 yıl içerisinde bulunduğum camiadan kopmak zorunda kaldım, çevrem değişti. Kendi değerlerimi ortaya koymanın kararını verdim. Başkalarının kararıyla bir iş yapmaktansa kendi kararımla, değerlerimle bir şey ortaya koymanın keyfini yaşadım. Ondan dolayı da çok mutluyum."

Gaziantep ekonomisinin sanayi, gastronomi, tarih ve kültür olmak üzere üç ayak üzerinde durduğunu belirten Yılmaz, kentin iki alanda büyük yol aldığını ancak dünyanın sayılı müzelerinden birinin ilde bulunmasına rağmen mozaik sanatının hak ettiği yerde olmadığını düşündüğünü söyledi.

Mozaik sanatının hak ettiği değeri görmesi için dernek bünyesinde çalışmalar yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Temayül etmiş, sivrilmiş, adı duyulmuş sanatçıların olması gerekir. Şehirde mozaik karnavalının oluşması lazım. Gaziantep mozaiklenmelidir. Mozaik bu şehirde sanat olarak mimariye girmeli. Şehrin sokakları mozaiklenmelidir. Sayısız mozaik atölyesinin olması gerekir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mario Draghi Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Deniz Hande Ataizi Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zeugma Antik Kenti'nden etkilenerek başladığı mozaik sanatı vazgeçilmezi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:20:34. #1.16#
title