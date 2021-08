Zerzevan Kalesi'ndeki "gökyüzü etkinliği" Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sağlayacak

Diyarbakır'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde 2-4 Eylül'de düzenlenecek "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği" kentin tanıtımı ve turizmine katkı sunacak.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle 2-4 Eylül'de "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği" Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik için 2 aydır hummalı bir çalışma yürütülüyor

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, AA muhabirine, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen etkinliğin Zerzevan Kalesi'nde yapılacağını söyledi.

Amaçlarının etkinlikte gökyüzü meraklılarını bir araya getirmek olduğunu anlatan Maral, alanda düzenlenecek etkinlikler ve atölye çalışmaları sayesinde güncel gelişmelerin hem çocuklarla hem gençlerle hem de ailelerle paylaşılacağını belirtti.

Maral, 2 aydır yoğun çalışma yürütüldüğünü aktararak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ve Karacadağ Kalkınma Ajansınca etkinliğe katılmak isteyenlerin gerekli başvurularının alındığını ve kura çekilerek etkinliğe katılmaya hak kazananların belirlendiğini kaydetti.

Zerzevan Kalesi'nde uygun noktalarda teleskop sistemleri kurulduğunu, etkinlik boyunca gökyüzü gözlemleri yapılacağını anlatan Maral, etkinliğe 1500 kişinin katılmasının beklendiğini bildirdi.

Maral, etkinlik kapsamında 7 bilim merkezinin deney yap atölyeleri, gökyüzü gözlem araçlarının tasarımları, İHA pilotluk eğitimi gibi birçok alanda eğitimler vereceğini aktaran aktardı.

Dünyanın ilgisi Zerzevan Kalesi'ne yöneldi

Diyarbakır'ın tescilli birçok kültür varlığına sahip olduğunu, turizmde ön plana çıktığını dile getiren Maral, son dönemde özellikle Zerzevan Kalesi'nde Mitras Tapınağı keşfinden sonra dünyanın ilgisinin Zerzevan Kalesi'ne yöneldiğini vurguladı.

Zerzevan Kalesi'nin, gökyüzü gözlemi anlamında önemli bir nokta olması nedeniyle bu alana ilgi duyanların da uğrak noktalarından biri haline geleceğine dikkati çeken Maral, "Turist hareketliliğinin 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliğinin ardından artacağını öngörüyoruz. Bunun da kent ekonomisine doğrudan etkili olacağını değerlendiriyoruz." dedi.

"Gökyüzü şenlikleri her yıl Diyarbakır'da düzenlenecek"

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun ise Türkiye'de gökyüzünün gözlenebildiği en iyi noktalardan birinin Zerzevan Kalesi olduğunu belirtti.

Etkinliklerde birçok gözlem yapılacağını, alanın dışında atölyeler kurulduğunu bildiren Coşkun, gelen çocuk ile gençlere uzay ve astronomi bilgilerinin verileceğini, bunun onlarda büyük bir farkındalık yaratacağını söyledi.

Özelikle milli uzay hamlesinden sonra çocuk ve gençleri bu yöndeki çalışmalara özendirmek için kalenin önemli bir nokta olduğunu ifade eden Coşkun, gökyüzü ve uzay meraklılarının kalede buluşacağını bildirdi.

Etkinliğin bölgenin tanıtımı için önemli olduğunu vurgulayan Coşkun, şöyle devam etti:

"Çok sayıda kişi burada olacak. Bundan sonra gökyüzü şenlikleri her yıl Diyarbakır'da düzenlenecek. Bu etkinlik, Diyarbakır'ın tanıtımı ve Zerzevan'a gelecek ziyaretçilerin artması açısından önemli. Böylece Diyarbakır'ın tanıtımına ve turizme önemli katkı sağlamış oluyoruz. Her yıl bu şenliklerin burada düzenlenmesi oldukça önemli. Şu an Zerzevan Kalesi'nde ziyaretçi sayısı 100 binleri geçti. Bu rakamlar artarak devam edecek. Yıl sonuna 400 bin kişinin buraya gelmesini bekliyoruz. Bu etkinliklerden sonra bu sayı katlanarak artacaktır."

Zerzevan Kalesinde hazırlıklarda sona geldi

Yurt içinden ve dışından 1500 gökbilim meraklısının bir araya geleceği etkinlik için Zerzevan Kalesi'nde başlatılan çalışmada sona gelindi.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik için seminer, yarışma, gökbilimle ilgili birçok atölye, mescit, yemekhane, seminerlerin de içinde yapılacağı 40 büyük çadır ve misafirlerin ağırlanacağı 700 küçük çadırın alana kuruldu.

Katılımcılar, Türkiye'de gökyüzü gözleminin yapılacağı en iyi 10 noktadan biri olarak kabul edilen Zerzevan Kalesi'nde uzmanlarla bir araya gelecek, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmalarına ilişkin bilgi alabilecek.

