Zerrin Özer'in dolandırıcı olduğu söylenen eşinin annesi sessizliğini bozdu

Sanatçı Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğün fotoğraflarının basına yayılmasıyla birçok isim, Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çıkan iddiaların ardından Özer, boşanmaya karar verdi. Ünlü sanatçının menajeri Kemal Aslan ve Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Ünal, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına telefonla bağlanıp yaşananları anlattı. Ünal, 3 yıllık süreçte ne oğlunun ne de kendisinin Özer'den hiç para almadığını söyledi.

"SOL KOLUNDA UYUŞMA BAŞLAMIŞ"

Zerrin Özer, yaşanan olayların ardından dün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Menajer Kemal Aslan, Özer'in yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Zerrin'in tansiyonu çok yükselmiş, sol kolunda uyuşma başlamış. Yanındaki yardımcılar panik olunca hastaneye götürmüşler. Ciddi bir kriz geçirdi.

"MURAT BOŞANMA DAVASI İÇİN VEKALET VERDİ"

Yaşanan olaylar sonucunda Zerrin Hanım dün öğle saatlerinde boşanma kararı aldı. Anlatılanlarla karşımdaki Murat bambaşka bir insan. Murat Akıncı o kadar beyefendi bir şekilde karşıladı ki, 'Zerrin sen üzülme. Sen nasıl mutlu olacaksan ben onu yaparım' dedi. Avukatıma gelip, boşanma davası için vekaleti imzaladı. Benim bu noktada adama söyleyebileceğim hiçbir şey yok.

"MURAT AKINCI İÇİN AÇILAN BİR DAVA YOK"

Kendi şirketini 420 bin TL dolandıran bir kadın çıkmış, 'Murat Akıcı sahte bir insan' diyor. Ee sen nesin? Adam beraat etmiş. O kararı yayınladınız mı? Hayır.. O zaman konuşmayacağız. Murat Akıncı için açılan bir dava yok. Ama Murat Bey, hemen yasal hakkını kullanmaya başladı. Adam evinde oturuyor, kaçmıyor.Ben ne söyleyebilirim?

"ZERRİN'E PARA HARCATMADI"

Murat Akıncı 3 yıllık süre içerisinde Zerrin'e 1 kuruş harcatmadı biliyor musunuz? Evine de o baktı, Zerrin'e de o baktı. Adam evden ayrıldı. Zerrin, hastanedeyken beni sürekli aradı. Zerrin Özer, severek ayrılıyor. Bence sular durulduktan sonra Zerrin ile yeniden bir araya gelmeleri çok mümkün.

"KENDİME İNANAMIYORUM"

36 saat evli kaldıkları için 'Evliliğin iptali' davası açıyoruz. Zerrin o kadınları dinledikten sonra 'Kendime inanamıyorum' dedi."

"OĞLUMA TAKINTILI BİRİ"

İddiaların ardından 2. Sayfa programına bağlanan Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Ünal ise şunları anlattı: "Hakkımızda suç duyurusunda bulunan Seda Hanım'ın sözleri yalan oğluma takıntılı bir insan. Çalıştığı şirketi 400 bin TL dolandırmıştır. Kendisinin mahkemesi sürüyor. Nasıl böyle bir iftira atar anlamıyorum.

"OĞLUMU LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Neden oğlumun evlenmesini beklediler, hakkımızda bütün bilgiler vardı, telefon adres... Oğlumu linç etmeye çalışıyorlar. Gidip yasal haklara başvursunlar, biz başvurduk… Ellerinde delil varsa gidip versinler… Yayında açıklayamayacağım belgeler var bunların hepsini polise verdim.

"ZERRİN ÖZER'İN BİR KURUŞ PARASINI ALMADIK"

Mahmut Atalay denen birini biz tanımıyoruz, soruşturabilirsiniz. Ne mahkemesi var ne de aranması… Zerrin Özer'in bugüne kadar bir kuruşunu almadık. Ne ben aldım ne de oğlum... Biz kimsenin parasını almadık."