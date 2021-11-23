Zengezur Koridoru Türk dünyasını birleştirecek

Dünya Azerbaycanlılar Meclisi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Elşan Yahyayev, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Türk dünyasının bir araya geleceğini söyledi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin gayri resmi zirvesinde video konferans yönetimiyle katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan'ın kadim toprakları Zengezur'un artık Türk dünyasını birleştirme rolü oynayacağını söylediğini belirten Yahyayev, Aliyev'in aynı zamanda Zengezur Koridoru'nun sadece Kafkaslar için değil, daha geniş anlamda bölge için de stratejik öneme sahip olacağını kaydettiğini belirtti.

Zengezur Koridoru'nun, Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın ana toprakları üzerinden bu ulaşım koridorlarına erişimini sağlayacağını belirten Yahyayev, "Özellikle Nahçıvan işadamlarının Doğu-Batı ulaşım koridoruna erişiminin sağlanması açısından önemli olacaktır. Koridor aynı zamanda Azerbaycan'ın dış bölgesi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Türkiye ile ilişkilerini güçlendirecek ve ülkemizin jeoekonomik önemini artıracaktır. En önemlisi Türk dünyası uzun yıllar sonra Zengezur koridoru üzerinden yeniden bir araya gelecek. Ermenistan, Zengezur Koridoru'ndan faydalanırsa, yani bölgesel işbirliğine önem verirse, olumlu sosyo-ekonomik göstergelerle karşılaşabilir. Her şeyden önce, ekonomik ablukayı kırma ve ekonomik kalkınmayı sağlama fırsatına sahip olacak. Aksi takdirde saldırgan politikasından vazgeçmezse bu ülkedeki işsizlik oranı artacak, göçün ve yoksulluğun eşlik ettiği benzer ekonomik durum daha da kötüleşecek ve düşman cumhuriyetteki kaos ve keyfilik derinleşecektir" dedi.

Savaşlarda elde edilen büyük zaferlerin altında yatan temel etkenin, halk-devlet-ordu arasındaki sarsılmaz birliğin sağlanması olduğunu aktaran Yahyayev, "İkinci Karabağ Savaşı, dünya Azerbaycanlılarının sarsılmaz birliğini, halkımızın vatanlarının kurtuluşu için 'demir yumruk' gibi birliğini göstermiştir. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Azerbaycanlılar ve Azerbaycan'ın haklı davasını destekleyen diğer milletlerin temsilcileri Ermeni lobisinin çirkin kampanyalarına karşı bencilce davrandılar. Savaş sırasında halk-devlet-ordu birliği daha da güçlendi. Azerbaycan'ın bütün vatandaşları etnik, sosyal ve dini bütünlük sergilemiş, öne ve arkada cephede mükemmel bir birlik sağlanmıştır. Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferden hemen sonra, kurtarılmış bölgelerin restorasyonu başladı. Zaferin ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve First Lady Mehriban Aliyeva'nın bu bölgelere yaptığı sayısız ziyarette yeni altyapı tesislerinin temeli atılıyor, yeni projeler başlatılıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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