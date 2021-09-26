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ZENBİLCİ YALOVA BELEDİYESİ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER ALDI

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ZENBİLCİ YALOVA BELEDİYESİ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER ALDI

ZENBİLCİ YALOVA BELEDİYESİ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER ALDIAK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Ahmet Zenbilci Yalova'da temaslarda bulundu.

YALOVA (Habermetre) - ZENBİLCİ YALOVA BELEDİYESİ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER ALDI

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Ahmet Zenbilci Yalova'da temaslarda bulundu. Zenbilci, Yalova programı kapsamında ilk olarak Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'u makamında ziyaret etti. Yalova'da yerel yönetimlere yönelik temaslarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü, Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ilk olarak Yalova Belediyesini ziyaret etti. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından karşılanan Zenbilci, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü, Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, İl Yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova'da yürütülen çalışmalar hakkında Zenbilci'ye bilgi vererek, önümüzdeki süreçte yapılacak projeleri anlattı. Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Sayın Milletvekilimize şehrimize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisiyle 2 yıl içerisinde yürütmüş olduğumuz çalışmaları paylaştık. Önümüzdeki süreçte yapacağımız projelerle ilgili olarak da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" dedi. Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Zenbilci; "Yalova Belediye Başkan Vekili Sayın Mustafa Tutuk'u makamında ziyaret ederek, Yalovamızda yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Ardından yapımı devam eden çalışmaları gezdik. Nazik misafirperverliklerinden dolayı Başkan Vekilimiz Tutuk'a teşekkür ederim" dedi.

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Haber: ZENBİLCİ YALOVA BELEDİYESİ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER ALDI - Haberler
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