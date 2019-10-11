Zelenskiy: "Poroşenko, yaptıkları için hesap verecek'

11.10.2019 14:11

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendisinden önce başkanlık koltuğunda oturan Petro Poroşenko'nun iktidarı döneminde yaptığı işler için hesap vereceğini açıkladı.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Poroşenko hala kendini başkan zannediyor. Psikolojik bir travmanın içerisinde kendisi. Bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi bir yönetim gider diğeri gelir. Ayrıca başkanlığı döneminde yaptığı işlerin hesabını verecek. Bunlara ben karışmayacağım yasal süreç adil şekilde işleyecek. Ukrayna'nın şu anki durumundan kendisi ve ekibi sorumlu. O beni bazı konularda suçlamaya kalkıyor ama ben aynı şeyi yapmayacağım. Ben ülkeyi ondan aldığım şekilde kabullendim ve yönetiyorum. Burası benim ülkem ve vatanım" dedi.



Ayrıca Zelenskiy, gazetecilere verdiği 14 saatlik röportaj ile de bir dünya rekoru kırarak kendisine yöneltilen 500 soruyu cevapladı. Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin 21 Nisan'daki ikinci tura kalmasının ardından seçimlerden eski komedyen Vladimir Zelenskiy galip çıkarak iktidar koltuğuna oturmuştu. - KİEV

Kaynak: İHA