Zelenskiy, Macron ile Ukrayna'nın güvenlik durumunu görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ülkesinin güvenlik durumunu telefonda görüştü.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, görüşmede Macron'a Ukrayna ziyareti için teşekkür ettiğini aktardı.

Görüşmede güvenlik durumu, Normandiya Dörtlüsü ve Üçlü Temas Grubu formatlarında barış sürecini pekiştirme yollarını ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Son uluslararası görüşmeleri ele aldık. Macron'un gerginliği düşürme konusunda kişisel dahlini takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.