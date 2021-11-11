Zelenskiy, Litvanyalı mevkidaşıyla Belarus sınırındaki göçmen krizini görüştü - Haberler
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Zelenskiy, Litvanyalı mevkidaşıyla Belarus sınırındaki göçmen krizini görüştü

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Zelenskiy, Litvanyalı mevkidaşıyla Belarus sınırındaki göçmen krizini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Belarus sınırındaki göçmen krizine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Belarus sınırındaki göçmen krizine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Avrupa Birliği-Belarus sınırındaki durumu ele aldı.

Görüşmede, dün düzenlenen Ukrayna Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna-Belarus sınırında güvenliği artırma kararı aldıklarını söyleyen Zelenskiy, "Sınırlarımızdaki durumun gelişimine göre gerektiğince karşılık vereceğiz. Halihazırda sınır güvenliğinin gücünü artırıyoruz. Başka kaynakları kullanmaya da hazırız." ifadesini kullandı.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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