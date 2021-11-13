Zelenskiy, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Kırımoğlu'nun yaş gününü tebrik etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun 78. doğum gününü kutladı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kırımoğlu'nun gelecekteki yaş günlerinden birini, Kırım ve Ukrayna bayrakları altında, Kırım'da birlikte kutlayacaklarından emin olduğunu kaydetti.

Kırımoğlu'nun 78. doğum gününü kutlayan Zelenskiy, "Türk şehirlerinde parklara ve caddelere ismi verilmiş bu saygıdeğer kişiyle aynı dönemde yaşadığımız için çok şanslıyız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kırımoğlu'nun Kırım Tatar halkının haklarının iyileştirilmesi yolunda sarsılmaz bir inanç ve bitmez tükenmez bir mücadelenin örneği olduğunu belirtti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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