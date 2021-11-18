Zelenskiy, 23 Rus vatandaşına yaptırım kararını yürürlüğe koydu - Haberler
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Zelenskiy, 23 Rus vatandaşına yaptırım kararını yürürlüğe koydu

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Zelenskiy, 23 Rus vatandaşına yaptırım kararını yürürlüğe koydu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 23'ü Rus 28 kişiye yaptırım kararını yürürlüğe koydu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 23'ü Rus 28 kişiye yaptırım kararını yürürlüğe koydu.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, kararın Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyinin 20 Ağustos'ta aldığı karar uyarınca alındığı belirtildi.

Zelenskiy'nin yürürlüğe koyduğu yaptırımlara göre, 23 Rus ve 5 Ukrayna vatandaşına 3 seneliğine yaptırım uygulanacak.

Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, 20 Ağustos'ta Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ta birtakım Rus istihbaratı yetkilisi, yargıç ve medya mensubuna yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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