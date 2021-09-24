Zeki Müren vefatının 25. yılında Bodrum'daki sanat müzesinde anıldı
Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, vefatının 25. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, vefatının 25. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.
Zeki Müren'in Kumbahçe Mahallesi'nde müze olarak kullanılan evinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara kapalı olarak gerçekleştirilen mevlit töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Tören, Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Bodrum Belediyesinin resmi internet ve sosyal medya hesaplarından çevrim içi yayınlandı.
Türkiye'nin farklı illerinden ilçeye gelenlerin töreni, müzenin girişinden takip ettikleri görüldü. Burada vatandaşlara lokma ikramında da bulunuldu.