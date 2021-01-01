Zeki Müren kimdir? Zeki Müren kaç yaşında, nereli? Zeki Müren şarkıları!
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Zeki Müren kimdir? Zeki Müren kaç yaşında, nereli? Zeki Müren şarkıları!

01.01.2021 00:30 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:34
Zeki Müren kimdir? Zeki Müren kaç yaşında, nereli? Zeki Müren şarkıları!

Filmleri, şarkıları kadar kıyafetleri ile de adından söz ettiren başarılı isim Zeki Müren kimdir? Zeki Müren kaç yaşında, nereli? Zeki Müren şarkıları

Zeki Müren, başarılı yorumculuk ve oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra yüksek eğitimini aldığı desen tasarımına da devam etti. Zeki Müren kimdir? Zeki Müren kaç yaşında, nereli? Zeki Müren şarkıları!

ZEKİ MÜREN KİMDİR?

Zeki Müren (6 Aralık 1931[1] – 24 Eylül 1996), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair. "Sanat Güneşi" ve "Paşa"olarak anılan Müren, Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilir. Sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilmiştir. Türkiye'de verilmeye başlanan Altın Plak Ödülü'nün de ilk sahibi olan sanatçı, müzik yaşantısı boyunca altı yüzü aşkın plak ve kaset doldurmuş, üç yüzü aşkın şarkı bestelemiştir.

ZEKİ MÜREN ŞARKILARI

Senede Bir Gün (1970)

Pırlanta 1 (1973)

Pırlanta 2 (1973)

Pırlanta 3 (1973)

Pırlanta 4 (1973)

Anılarım (1974)

Mücevher (1975)

Güneşin Oğlu (1976)

Nazar Boncuğu (1977)

Zirvedeki (1977)

Sükse (1978)

Kahır Mektubu (1981)

Eskimeyen Dost (1982)

Hayat Öpücüğü (1984)

Masal (1985)

Helal Olsun (1986)

Aşk Kurbanı (1987)

Gözlerin Doğuyor Gecelerime (1988)

Ayrıldık İşte (1989)

Karanlıklar Güneşi (1989)

Şarkılar (1989)

Dilek Çeşmesi (1990)

Bir Tatlı Tebessüm (1990)

Doruktaki Nağmeler (1991)

Sorma (1992)

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