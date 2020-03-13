Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nden yılsonu konseri Piyano eserlerinin çoğunluğu oluşturduğu repertuvarda, duo eserler ve Türk - Batı Müziği sentezi dikkat çekti. ZMGSL öğretmenlerinin eğitimi geliştirme ve ölçme doğrultusunda hazırlamış oldukları bu konserde öğrenciler, ilk günden itibaren titiz ve dikkatli bir şekilde çalıştıklarını ispatladı.

Bursa'nın ilk ve tek olma özelliğindeki Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nin, 11. sınıf müzik öğrencileri üç yıllık edindiği bilgilerle, yılsonu sınıf konserini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.

Alanlarında birçok yayın ve toplantı düzenleyen kurum öğretmenlerinden, flüt öğretmeni Ali Özer ve piyano öğretmeni Hazime Pakel'in önderliğinde gerçekleşen konserde, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen bütün öğretmenlerin ortak çalışması sonucu bu başarıyı perçinlediğini vurgulayan okul müdür Remzi Ayaz, "Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Güzel ve başarılı bir çalışma oldu. Müziğin disiplin ve özveri ile çalışmanın önemini bilen öğrencilerimiz solo konserlerinin yanında koro ve orkestra çalışmalarına hazırlanarak başka konserler için çalışmalarına devam etmektedir." Dedi.

Kaynak: Bültenler