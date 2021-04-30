Zekat ve bayram bağışlarınızla Darüşşafakalı öğrencilerin geleceğine katkıda bulunun

158 yıldır, "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrencilere ücretsiz 8 yıllık kolej düzeyinde eğitim imkanı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, Ramazan ayında bu misyona katkıda bulunmak isteyen hayırseverleri desteğe davet ediyor.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk ve en köklü eğitim kuruluşu olan Darüşşafaka, desteklerle yüzlerce çocuğun eğitim hayatını aydınlatıyor.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan 158 yıllık tarihinde, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz binlerce öğrencinin hayatını "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla, ücretsiz ve yatılı eğitim fırsatı tanıyarak değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, Ramazan ayında fitre, zekat ve bayram bağışlarını bekliyor.

Kurulduğu ilk günden bugüne, bağışlarla ayakta kalan ve nitelikli eğitim anlayışından vazgeçmeyen, tarihi boyunca nice başarılara imza atmış çok sayıda isme şefkat yuvalığı yapmış olan Darüşşafaka, daha çok hayata dokunmak, daha çok çocuğu hayallerine kavuşturmak amacıyla yardımlaşmanın ve paylaşmanın en yaygın olduğu Ramazan ayında hayırsever kurum, kuruluş ve bireyleri desteğe çağırıyor.

Hayırseverlere "fitre ve zekat bağışı" çağrısı

Darüşşafaka'nın halkın desteği ile bugünlere geldiğini belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, devletin dışında karşılıksız eğitim veren tek kurum olduklarını hatırlatıyor. Darüşşafaka Cemiyeti'nin gelir kaynaklarını ilk kurulduğu günden bu yana kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan bağışların oluşturduğunu ifade eden Öktem, "Cemiyetimize ürün, hizmet, gayrimenkul, menkul, vasiyet bağışı yapılabileceği gibi, tüm bağış kampanyalarımızı nakdi olarak desteklemek mümkün. Bağışçılarımız diledikleri miktarda bağış yapabiliyorlar. Bizim için önemli olan, çocuklarımızın aydınlık geleceğine ışık tutmaları; bu yolda bizim hassasiyetimizi, sorumluluğumuzu paylaşmaları. Bu kapsamda bizlere her ay 5 lira da bağış yapan var, 5 bin lira da... Bunun yanında kurumun sürdürülebilirliğini garanti altına alacak düzenli bağışçılık sistemine de çok önem veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen kurumları da büyük fedakarlıklarla Darüşşafaka'ya destek veriyor." diye ekliyor.

Ramazan ayının önemine işaret eden Öktem, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın önemini hepimize hatırlatan Ramazan ayında tüm eğitim sevdalılarına çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki; bu Ramazanayında yapacağınız fitre ve zekat bağışlarınızla anneleri ya da babaları yanlarında olamayan çocuklarımızın iyi bir gelecekleri olmasına destek olabilir, onların yollarına ışık tutabilirsiniz. Tüm fitre, zekat ve fidye niyetiyle yapılan bağışları öğrencilerimizin eğitim, beslenme, barınma, kıyafet ve sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıyoruz. Sadece bu dönemde değil, tüm yıl boyunca bizlere ulaştırılan bağışları, hamiyetperver milletimizden aldığımız kaynakları nerelerde kullandığımızı da şeffaflık ilkemiz gereği ilgili mecralarımızdan tüm bağışçılarımızla sürekli olarak paylaşıyoruz."

Kaynak: Bültenler