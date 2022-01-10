'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederini zehirlediği iddiasıyla tutuklanan Ferudun Alkan ve tutuksuz 2 arkadaşı hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi, Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ferudun Alkan'ın eşi Melek Alkan, boşanma kararı aldı. Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin Kabakçı'nın evine gitti. Ferudun Alkan, 21 Kasım 2020'de kayınpederinin evini kurşunladı. Aile şikayetçi olurken, Ferudun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

Baklavaya dökülen maddenin Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendiği ve yüksek dozda alındığı takdirde 'akut toksik' etki gösterdiğine dair rapor hazırlandığı kaydedildi. Ayrıca kullanılan madde konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan rapor istendiği aktarıldı. İddianamede ayrıca tutuksuz 2 sanığın tatlının ilaçlı olduğunu bildikleri ifade edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.