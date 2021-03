Zayn Malik kimdir?

Zayn Malik ününü One Direction müzik grubundaki yeriyle duyurmuştu. Müzik grubundan ayrıldıktan sonra adı ilişki yaşadığı Gigi Hadid ile duyulmaya başlandı. Peki, Pakistan asıllı olan Zayn Malik kimdir? Zayn Malik'in hayatı, kariyeri hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar!

ZAYN MALİK KİMDİR?

Zayn Javadd Malik veya bilinen adıyla Zayn Malik, 12 Ocak 1993, Bradford, İngiltere'de dünyaya geldi. Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı. One Direction adlı müzik grubunun eski üyesidir. Şu an yoluna tek başına devam etme kararı almıştır ve ilk solo şarkısı Pillowtalk'ı (28 Ocak 2016) yayınlamıştır. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir. 25 Mart 2016 tarihinde ilk albümü 'Mind Of Mine'ı yayınlamıştır. Albüm Billboard 200 listesinde 1 numara olmuştur.

Zayn Malik'in babası Pakistanlı Yaser Malik ve annesi İngiliz Trisha Malik'tir. Malik'in üç kız kardeşi var Doniya, Waliyha ve Safaa. Bradford'un East Bowling tarafında büyüdü. İlkokulda Lower Fields'a ve lisede Tong High School'a gitti. Zayn küçüklüğünü "Küçükken başa çıkılması zor biriydim. Biraz hiperaktiftim ki annem bile beni çocuk arabasında gezdirirdi." diye anlatıyor. Annesi de Zayn'i "Zayn bilgisayar başında şarkılara saatlerce eşlik ederdi." diye anlatıyor. Zayn Malik saçları yüzünden ilk iki okulundan atıldığını ama kız kardeşleri ile başka okula geçince uyum sağladığını söylemektedir. Üyesi olduğu One Direction grubundan 25 Mart 2015 tarihinde ayrılmıştır. 29 Ocak 2016'da yayınladığı "Pillowtalk" Bilboard Hot Listesi'nde 1 numaraya yükselmiştir.

Zayn Malik ve X-Factor

2010 yılında Malik X-Factor'e "Let Me Love You" şarkısıyla katıldı. Ancak Boot Camp'ta diğer grup üyeleri gibi elendi. Nicole Scherzinger onların elenemeyecek kadar yetenekli olduğunu düşündüğü için Liam Payne , Niall Horan , Louis Tomlinson , Harry Styles ve Zayn'e yarışmaya grup kategorisinde devam etmelerini tavsiye etmiştir. Beşi One Direction isimli bir grup kurarak gruplar kategorisinde yarıştılar. On hafta sonunda finale kadar yükselen grup yarışmayı üçüncülükle bitirdi. One Direction ile 17 single ve 5 stüdyo albümüne imza atmıştır. 2012 yılında grubun 2. stüdyo albümü Take Me Home çıkmıştır.Grup 2013 yılının Kasım ayında 3.stüdyo albümleri olan Midnight Memories'i yayınlamıştır. Grubun resmi Facebook hesabı, Malik'in özel hayatına yoğunlaşmak istemesi nedeniyle gruptan ayrıldığını, One Direction grubunun artık yoluna 4 kişi devam edeceğini açıklamıştır.

Zayn Malik ve Solo Kariyeri

Malik, solo hayata geçtikten sonra yaşadıklarının çok daha iyi olduğunu açıklıyor. 'İnanılmaz disiplinli bir insan oldum. Kendimi bazı durumların içerisine itip, yapmamın gerekli olmadığı şeyleri bile yapmaya çalıştım. Ama üstesinden gelebildim. Ne olursa olsun, gülebiliyorum ve ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum.' Malik'in ilk solo şarkısı ise 'Pillow Talk' dır. İlk albümünün adı ise 'Mind Of Mine' dır.

Zayn Malik ve Kişisel Hayatı

Kasım 2015'te Amerikalı model Gigi Hadid ile ilişkisi başlamıştır.

Zayn Malik Kasım 2018'de British Vogue dergisine verdiği röportajda hiçbir dini doktrine inanmadığını ve kendisini artık Müslüman olarak tanımlamadığını açıkladı.

Nisan 2020'de, Malik'in partneri Gigi Hadid 20 haftalık hamile olduğunu açıklamıştır.

23 Eylül 2020'de kız bebekleri dünyaya geldi.

Diskografisi

One Direction ile birlikte albümler

Up All Night (2011)

Take Me Home (2012)

Midnight Memories (2013)

Four (2014)

Solo albümler

Mind Of Mine (2016)

Icarus Falls (2018)

Nobody Is Listening (2021)

Konser Turları

2011-12Up All Night Tour

2013Take Me Home Tour

2014Where We Are Tour

2015On The Road Again