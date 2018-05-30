Zara Ülkü Ocakları İftarda Bir Araya Geldi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zara Şubesi ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zara İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi.

Özel bir salonda düzenlenen programda konuşan MHP Zara İlçe Başkanı Erdem Yiğit, "Ülkücü gönüldaşlarımızla birlikte hızla yeniden kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zara Şubesi Başkanı Oğuz Ekici dde iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Programa, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sivas İl Başkanı Rıfat Kalkan, MHP Sivas il yönetimi, MHP Sivas Milletvekili adayları ile çok sayıda davetli katıldı.