Zara'da simental ve montofon ırkı tohumlama uygulaması başlatıldı
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Zara'da simental ve montofon ırkı tohumlama uygulaması başlatıldı

Zara'da simental ve montofon ırkı tohumlama uygulaması başlatıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) kapsamında simental ve montofon ırklarını tohumlama uygulamasına başlanıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) kapsamında simental ve montofon ırklarını tohumlama uygulamasına başlanıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, yaptığı açıklamada, projenin ilk olarak Eymir köyünde uygulanmaya başladığını söyledi.

Projenin çiftçiler için hayırlı olmasını dileyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından üreticilerimizi desteklemek, tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan projeyle ilçemizde her yıl 3 bin büyükbaş hayvanda suni tohumlama yapılması planlanıyor. Üç yıl sürecek olan proje kapsamında üreticilerimiz yetkilileri arayarak hayvanlarına suni tohumlama uygulaması yaptırabilecekler. Normal şartlarda yüksek maliyetlerden yaptırılabilen uygulama, bakanlığımızın projesi ile ilçemizin bütün köy ve mezralarında 15 lira gibi cüzi bir bedelle yaptırılabilecek. İlk talep eden olarak hayvanlarımızın tohumlamasını yaptırdım. Üreticilerimiz için sunulmuş güzel bir fırsat olduğunu düşünerek, tüm çiftçilerimizin projeden yararlanmalarını tavsiye ediyorum."

Zara'da simental ve montofon ırkı tohumlama uygulaması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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